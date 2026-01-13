林右昌成北桃市長選戰活棋？ 吳思瑤這麼說

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（本報資料照片）

民進黨2026年6都選舉僅剩台北市、桃園市人選尚未明朗，外傳黨內將前民進黨秘書長林右昌視為「活棋」，引發關注。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（13）天表示，「當然我不否認，也覺得林右昌確實是一個可以選擇的人選」，但很重要的是，選舉需當事人強烈意願，由於跟林右昌已一段時間沒聯繫，或許有機會可以聊一聊。

吳思瑤表示，民進黨按部就班，依序把各縣市提名逐步完備，台北市、桃園市是大家非常關切的縣市，相信黨中央選對會非常積極選擇，因人才濟濟，選擇上會有一點困難，讓選對會多一點時間處理。

吳思瑤強調，今年縣市長提名比往年已提早許多，即便部分縣市需一點時間做最後意見的收攏，但都比往年提早，也就是後續無論提名誰，候選人起步的時間都非常充裕，競選團隊有將近1年的時間可以布局。

至於媒體所提到的林右昌，吳思瑤指出，林右昌是民進黨中世代，政治經歷非常完整，不僅擔任黨秘書長統籌全國黨務，選舉經驗更不在話下，也是現在民進黨退下縣市首長裡，相對有較多空間、時間可自我充實，但他不清楚選對會的處理，「當然我也不否認，也覺得林右昌確實是一個可以選擇的人選，但在哪裡（選），我也不清楚」。

吳思瑤說，選舉需當事人強烈意願，且當事人也要有充足的準備，而已經一段時間沒有跟林右昌聯繫了，也許有機會可以再聊一聊。

