林右昌訪以色列提「『我們台北』再加把勁」藏玄機？ 黨內視其2026活棋

民進黨前秘書長林右昌身處以色列進行「科技產業創新與全社會防衛韌性」學習之旅。翻攝林右昌臉書。



民進黨前秘書長林右昌近日前往美國德州、亞利桑那州等地訪問，他昨天在臉書發文，提到自己正身處以色列進行「科技產業創新與全社會防衛韌性」學習之旅。他說，輝達（NVIDIA）早在5年前就已經透過併購投資在以色列設立海外總部，對照最近輝達海外總部想要落腳台北市才剛起步，且還受到很多實質挑戰，「我們台北，的確可以再加把勁！」

林右昌是否投入2026選舉，受到政壇關注，繼上月赴美產業之旅後，他昨天在臉書分享，自己到以色列進行「科技產業創新與全社會防衛韌性」學習之旅的故事。

林右昌談到，輝達多年前就看準以色列在AI演算法、自駕運算與網路安全領域的研發能力與技術潛力，2020年以約70億美元的金額完成對 Mellanox Technologies（一家以色列高速伺服器及儲存、網路交換解決方案公司）的收購，現在，輝達應用於大規模AI模型訓練的高階處理器和網路晶片主要均由以色列研發中心所開發，已經是美國本土之外最大的研發中心。

林右昌表示，目前輝達在以色列員工總數有將近5000人，共設置7處研發辦公室，在數月前，輝達以色列總部也公開徵求土地，需求面積則為7至12公頃，用於打造一座建築面積達到80000平方米以上的園區，估計花費1.5億美元購地、4.5億美元用於園區建設，以加速擴大輝達以色列總部的規模。這個計畫不但將成為以國境內最大的企業園區之一，預計建置完成後其總員工數也將翻倍，達萬人之數。

林右昌說，這讓人不免對照，輝達在台北設立海外總部的計畫，目前不過才剛剛起步而已，而且仍受到土地契約、行政流程、補償協商等相關課題的實質挑戰，媒體報導可能要到明年中才能簽約，這讓大家覺得氣餒扼腕。

「我們台北，的確可以再加把勁！」林右昌表示，雖遭遇到一些困難，但這個機會實在難得，還是應該給予正向鼓勵與期待，希望這些問題都能很快得到解決，將進度有效推展，為台灣再注入一股強大的科技發展力量。

對於林右昌是否有意參選台北市長？黨內人士認為，林右昌是綠營少數目前無公職在身者，在中央、地方的經歷頗受好評，在黨內可謂稀有動物，這枚活棋放到哪裡，都有很大空間與可塑性。

