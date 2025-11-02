林右昌赴美巧遇前味全龍強打 超商店員稱台灣「被中國壓迫的國家」

民進黨前秘書長林右昌近日前往美國德州、亞利桑那州等地訪問，巧遇前味全龍強打洋將馬斯（Mathis M. Huff），翻攝林右昌臉書。



民進黨前秘書長林右昌近日前往美國德州、亞利桑那州等地訪問，昨（11/1）天他在臉書發文透露，自己在達拉斯拜訪緯創資通廠區時，巧遇前味全龍強打洋將馬斯（Mathis M. Huff），對方用中文自我介紹「我是馬斯」，讓他相當驚喜。林右昌也分享，自己在超商購物時，店員知道他來自台灣後，就形容台灣「是一個在中國旁邊的國家，受到中國的侵略壓迫」，讓他覺得台灣已經今非昔比，身為台灣人不用妄自菲薄。

林右昌首先分享，他上週在達拉斯拜訪緯創資通，正當他與同仁在參觀廠區時，有個高大的白人主動用中文自我介紹「我是馬斯」，原來對方居然是職棒元年在台灣打球的前味全龍洋將馬斯。他指出，馬斯在職棒元年到三年都在台灣打球，效力龍隊3年共出賽192場，繳出33支全壘打、118分打點的成績，至今仍對台灣的生活仍很難忘。

林右昌說，馬斯大學唸管理，所以退休後回到美國轉而進入民間企業上班，現在是管理幹部，只要碰到台灣來的訪客，都會熱情上前自我介紹，並把他的球員卡印成名片發送給大家，同仁們紛紛向他索取簽名，他也相當驚喜。

另外，林右昌也分享，有一天到一家小小超商買食物、飲料果腹時，店員詢問他是那裡來的，他說Taiwan，沒想到對方馬上說，「喔！我知道台灣！台積電。是一個在中國旁邊的國家，受到中國的侵略壓迫」、「中國正在壓迫所有人」。

林右昌說，很驚訝對方對台灣居然有這樣的認識，兩人簡單聊了一下，他才拿起他買的思樂冰跟對方握手道別，也歡迎對方有一天到訪台灣。

林右昌表示，其實只要每次出國在外就可以感受到，台灣已經今非昔比，世界都在關注台灣，也更了解台灣，身為台灣人用妄自菲薄，也都有使命讓我們的國家更好。他說，台灣也是一個讓人來了就愛上的地方，越來越多人認識台灣，不會再搞不清楚Tailand與Taiwan。

