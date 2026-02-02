林右昌首度亮相 陳岱吟新莊掛「雙王牌」看板拚初選

（記者陳志仁／新北報導）民進黨新北市議員初選提名的作業即將啟動，新莊區參選人陳岱吟今（2）日上架最新競選看板，與前民進黨秘書長林右昌、新北市長參選人蘇巧慧同框亮相，被視為「雙王牌」合體，話題性十足，引發地方高度的關注。

圖／新北市議員（新莊區）參選人陳岱吟今（2）日上架最新競選看板，掛上與前民進黨秘書長林右昌、新北市長參選人蘇巧慧同框的「雙王牌」亮相。（陳岱吟提供）

「帶你贏」的陳岱吟力拚新莊區議員初選，繼日前掛出與政治啟蒙導師、前立法院長游錫堃合體的看板後，再推出與林右昌、蘇巧慧同框的新看板；據了解，這也是林右昌投入2026選舉以來，首度以看板的形式「亮相」，以其清新、勤政形象力挺陳岱吟，象徵意義不言可喻。

談到此次「雙王牌」的合體，陳岱吟表示，她曾在林右昌的辦公室擔任幕僚，跟隨團隊深入地方、下鄉服務，親眼看見許多第一線民眾的實際需求，也感受到民眾對政治改變的殷切期待，成為她決定投入選舉的重要契機； 而許多人得知她出身自林右昌團隊，都對林右昌擔任基隆市長期間的施政給予高度肯定。

陳岱吟指出，她期許自己能承襲林右昌「改變有感」的從政招牌精神，將務實與行動力帶進新莊，為地方注入新的能量；同時補充，近期將持續走訪新莊各地，邀請鄉親「捕捉野生岱吟」，一起加油打氣，也將發送春聯，與大家一同迎接新年，贏福氣、贏好年，並祝福市民新年快樂、恭喜發財。

