林右昌：台灣是川普2.0「美國再偉大」的核心利益

前民進黨秘書長林右昌出席TIA台灣勵志協會名人講堂「世界變局下的台灣－我在美國與以色列的第一線觀察」專題演講。(記者陳逸寬攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕前民進黨秘書長林右昌結束美國、以色列訪問行程後，今(19日)首度安排公開行程，出席台灣勵志協會(TIA)名人講堂活動，分享超過一個月的海外訪問心境。林比喻，台積電如同一艘航空母艦，帶領產業鏈中的台商進軍美國，而台灣是川普2.0「美國再偉大」的核心利益。

林右昌表示，有感於現今社會處在30年一大變的變局當中，因此在7月辭去民進黨秘書長職務後，利用從政20年來難得空檔，前往美國與以色列走訪，兩地與東亞第一島鏈、歐洲烏克蘭是當前地緣政治的四大熱點，前進第一線觀察了解真實現況，有助於反思台灣所面臨的困境，並能提出解決、因應之道。

廣告 廣告

林右昌說，在全球經濟科技戰爭下，全球面臨關稅戰，同時非紅供應鏈成形，美國特別著重鋼鐵、造船、汽車、半導體等製造業回流，台灣是川普2.0「美國再偉大」的核心利益，此次訪問了解在美台廠所面臨的機會與困境，對於如何精進政策面、實務面，受益良多。

談到德州成為美國製造業回流的重鎮，林右昌表示，當地電網獨立、供電穩定，又有較優的州稅，優勢成雙，也因此吸引台灣、韓國以及美國當地的大廠插旗，且不是已經擴廠、就是正在擴廠、計畫擴廠。達拉斯是大型交通樞紐，也是美國航空的大本營，交通便捷也加速讓德州成為美國再偉大的基地。

林右昌也提到，台積電亞歷桑納廠經過幾年來的建造，加上美國人逐漸認識，已度過最艱難時刻，如今台積電如同一艘航空母艦，帶領產業鏈中的台商進軍美國，當地台商也藉此機會，除了獲取台積電訂單外，也希望開拓市場，做世界的生意，成為世界級的公司。

此外，林右昌分享，美中戰略的核心就是AI，現今實體應用聚焦在機器人與無人駕駛。在奧斯汀時，他親身體驗無人計程車，驚覺無論是保持車距、煞車、變更車道、導航等，甚至比人類駕駛更穩定，當然還有許多問題需要克服，但這可能將是未來的發展趨勢。

林右昌說，他到訪美國、以色列後，體會到AI對人類社會、國家治理會有制度性的衝擊，法律規範等也需要與時俱進。AI可以加快人類文明前進的速度，但決定前進方向的依然是人，這也是人工目前仍難以被取代的原因。

【看原文連結】

更多自由時報報導

挹注台灣安全！川普簽署「國防授權法案」含軍援台灣最高10億美元

中客羽田機場飆罵竟因「這件事」 台人日語報警又遭砲轟

參選2026台北市長？林右昌首度回應

上百萬人連署「彈劾賴清德」網站怪怪！吳靜怡：誰製作的？

