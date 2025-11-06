林右昌2026新北出局！蘇巧慧曝親致電未接通：會繼續向他請益

民進黨選對會5日正式通過，提名綠委蘇巧慧參選新北市長，將提報中執會通過，預計11月下旬處理。而原先預期的黨內對手民進黨前秘書長林右昌近期持續在國外訪問，繼上月赴美產業之旅後，緊接著前往以色列進行「科技產業創新與全社會防衛韌性」學習之旅。蘇巧慧今（6）日透露，她昨天有打電話給林右昌，但可能是在以色列關係，電話沒有通，未來會持續向林右昌請益。



蘇巧慧受訪表示，很感謝民進黨選對會昨做成決議，推薦她為新北市長參選人，未來民進黨也有正式程序，將逐步完成提名階段。而在過程中，包括10月中，有長達2周的徵詢時間，除了選對會成員有徵詢外，也有公開報名時間，讓各位有意願、有志於服務新北市民的人選都可以主動前來推薦，很榮幸，她是唯一報名的人選。相信選對會也是綜合考量種種條件後，推薦她成為民進黨新北市長參選人，「我很珍惜這樣的機會，我會繼續努力」。

林右昌在以色列 蘇巧慧致電沒人接

談及有無和林右昌通過電話、未來打團結戰，蘇巧慧透露，「我昨天也有打電話給右昌哥」，但可能是因為在以色列的關係，電話沒有接通。林右昌近期不管是在美國、日本，甚至是現在的以色列，進行非常多參訪，也帶回來很多新觀念。「大家就是兄弟姐妹、最好的合作夥伴」，會在各自不同的崗位上為台灣一起努力，「這是我們都有的共識，我想右昌哥也一定會這樣做，而我當然更會繼續請教他、請益他」，和林右昌、整個團隊、所有新北議員們，一起贏得2026勝利。



一綠營幹部受訪時表示，民進黨選對會也依照提名辦法，在衡量局勢、參考民調後，提名蘇巧慧，出戰新北市長。蘇巧慧在立委任內，成功推動長照3.0、新北中小學班班有冷氣、捷運萬大樹林線、捷運三鶯線、雙北共飲翡翠水庫、爭取「行政院1200通勤月票」、淡江大橋和大漢溪堤外便道等。



一新北在地幹部指出，而其父親蘇貞昌在行政院長任內，擋下非洲豬瘟、推動婚姻平權，帶領台灣在疫情下衝出全球最好的經濟成長，是台灣民選總統後唯一任期超過四年的行政院長。現在新北市的新板特區、淡水漁人碼頭、鶯歌陶瓷博物館、二重疏洪道公園，還有貢寮海洋音樂祭與平溪天燈節等，也都是蘇貞昌在台北縣長任內的政績。



他也提到，蘇巧慧自台大法律畢業後考取律師，到國外取得美國賓州大學與波士頓大學法學碩士後投入立委選舉。第一次參選，就在藍營優勢選區樹林鶯歌區，擊敗當時如日中天的國民黨立委、奧運跆拳道銀牌得主黃志雄。蘇巧慧擔任立委後，十五度獲得公督盟最優秀立委的肯定，之後順利連任三屆立委。蘇巧慧這次能否幫民進黨「贏回新北」，不僅要看蘇貞昌的政績能不能加持，也看她後續能否發揮年輕活力、觀念較新的優勢，提出讓新北市民青睞的政見。



