林吟蔚改編「曾沛慈夯曲」遭嗆：給錢了沒 本人火大反擊：我沒殺人放火

【緯來新聞網】資深藝人安迪在2018年病逝，他的女兒林吟蔚自選秀節目《超級偶像》出道，因嗓音甜美獲封「超甜歌姬」。近日她改編翻唱曾沛慈的經典歌曲〈一個人想著一個人〉台語版，沒想到卻遭到網友質疑侵權。對此，林吟蔚不再忍耐，回擊：「請停止再對我無端的言語霸凌、羞辱、辱罵」。

林吟蔚改編曾沛慈的歌曲，卻被質疑沒有授權。（圖／翻攝自林吟蔚、曾沛慈臉書）

林吟蔚昨（8日）在臉書貼出一張圖，因為她日前在數位平台上架〈一個人想著一個人〉台語版，被不明事理的網友留言：「給錢，版權給錢了沒」，語氣很不客氣，讓她覺得有苦說不出，要求大家停止對她無端的言語霸凌、羞辱和辱罵。

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林吟蔚反擊網友。（圖／翻攝自林吟蔚臉書）

林吟蔚指出，她改編的〈一個人想著一個人〉台語版是合法上架的，「我付出了很多努力，都是你們看不到的」，希望網友可以理性留言，「我沒殺人放火、沒偷沒搶、好好做音樂，為什麼老是要承受這些？真的沒必要這樣說話」。



林吟蔚進一步說明，若沒有獲得原作及版權公司的正式授權，歌曲當然不能在數位平台上架；既然這首歌已經數位上架了，就代表流程完全「沒問題」、「合法」，但基於保密原則，她不能透露合約內容，「就說到這邊，感謝各位關心！」

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