林哲弘推這些圖讓選民看懂地方問題

[NOWnews今日新聞] 高雄市旗津、鼓山、鹽埕選區民進黨市議員參選人林哲弘，近日推出讓選區選民看得懂地方問題的10張圖文系列，把原本生硬的政見條列成設計成一般民眾滑手機就能看懂的小貼文。林哲弘表示，這是他觀察地方選舉多年後，自行發想的做法，「希望成為高雄第一位，把完整政見做成社群圖文系列的市議員參選人，讓大家清楚知道我到底要做什麼事。」

林哲弘也表示，後續將針對每一條政見，持續透過專文、影音或實地訪查報告，向市民說明進一步的做法與政策細節，「圖卡只是第一步，讓大家看得到、記得住，接下來我要證明的是，我有能力把這些政見一條一條做出來。」

曾任里長、市政顧問，長期深耕旗津、鼓山、鹽埕基層服務的林哲弘說，多數選民其實沒有時間看厚厚的政見書，卻每天都在滑手機、看臉書和社群短訊，「如果連候選人要做什麼，都講得不清不楚，那也很難要求市民相信你。」

這套「10張圖看懂政見」鎖定選區核心議題，分別包括：

旗津交通與觀光：「翻轉旗津交通動線，居民生活優先」、「整合觀光一日動線，旗津產業再升級」，主打生活動線優先，不讓旗津只被當成觀光背景板。

鼓山安全與居住品質：「守護鼓山老屋安全，巷弄救護不卡關」、「改善社區排水系統，淹水熱點一次解決」，強調老屋保存與救護動線、防災排水要一起處理。

鹽埕商圈與青年返鄉：「重振鹽埕老商圈，小店品牌與數位共好」、「引進青年創業基地，老城新創一起發光」，希望讓老店、新創共存，留住年輕人。

長照與弱勢支持：「串連長照與社福資源，旗鼓鹽長輩安心在地老」、「強化弱勢家庭支持網，社區照顧不再孤單」，從長照到弱勢家庭，強調社區型支持網絡。

政治服務與數位治理：「打造智慧便民服務，里長服務升級成議會版本」、「馬路＋網路雙路並進，讓市民隨時找得到人」，希望把里長時期累積的經驗，升級為議會版本的貼身服務。

每一條政見都搭配一張主題圖卡與一小段貼文說明，語氣刻意放得更生活、加上表情符號，讓長輩看得懂、年輕人願意分享。林哲弘團隊規劃，未來將在臉書與社群平台上，每天固定發布一則政見小貼文，形成「10天看完一輪政見」的閱讀節奏，也方便媒體引用與追蹤。

林哲弘強調，這套圖文政見不是為了「好看而已」，而是要求自己先把話講清楚：「我希望選民30秒就能搞懂，我要解決旗津什麼問題、要怎麼顧鹽埕商圈、為什麼要談鼓山巷弄救護。政見不是口號，是要能對市民負責的工作清單。」

除了攤位掃街、里內座談，林哲弘也主打「馬路＋網路雙路並進」的溝通模式，將陸路拜票與線上說明結合。他說，許多選民不一定有機會在市場遇到候選人，但可以在手機上隨時看到政見圖卡、留言反映問題，「真正的民主，應該是隨時找得到人、看得懂在做什麼。」

