林哲弘《愛在鹽埕》聖誕草地音樂園遊會 12/20 綠8公園登場

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 歲末聖誕氛圍升溫，為讓更多家庭在共享溫暖節慶、也讓孩子在歡笑中健康成長，鹽埕區博愛里里長林哲弘將於12月20日（六）14:00-17:30在**鹽埕區綠8公園（大勇路至公園二路）**舉辦「愛在鹽埕－聖誕草地音樂園遊會」。活動結合草地音樂、親子互動與社區服務，免費入場，邀請市民攜家帶眷一起來聽音樂、逛園遊，在節慶中拉近親子距離、凝聚家庭情感。

林哲弘表示，孩子的成長需要陪伴與安全感，家庭關係也需要在日常中用「一起出門、一起參與」來維繫。此次活動希望提供一個友善的公共空間，讓家長帶著孩子走進戶外、與鄰里互動，在音樂與遊戲裡留下共同回憶，也讓社區更有溫度、更有連結。

林哲弘強調，選擇在綠8公園辦理，除了其草地空間適合親子活動外，地點也相當便利。鹽埕綠8廊道公園臨近高雄流行音樂中心，搭乘輕軌至真愛碼頭站，步行過馬路約3分鐘即可到達；民眾帶孩子到高雄流行音樂中心、駁二藝術特區遊玩後，也能順道到公園讓孩子放電、家長休憩，形成「親子遊憩一日動線」，讓節慶活動融入日常生活。

活動內容以「Love in Yancheng」為主題，現場安排學生音樂演出、街頭藝人表演，打造輕鬆溫馨的草地舞台；同時規劃充氣城堡、泡泡派對等親子互動體驗，讓孩子盡情玩樂、家長安心陪伴。另結合社區關懷服務，現場提供義診、義剪等內容，期盼以實際行動把溫暖送進社區，讓「好玩」與「助人」同時發生。

本次活動由博愛里里長林哲弘發起，並結合在地多方資源共同促成，包含鼓山消防隊、鹽埕分局、七賢脊椎外科醫院、皇曲Music藝術工作室、大作髮藝與社會公益設計師團隊等單位共同參與，攜手打造兼具節慶感與公益力的在地盛會。主辦單位歡迎市民朋友踴躍參與，一起用行動支持在地、讓鹽埕在歲末更溫暖。

活動資訊