林哲熹信神存在 經歷預言成真

林哲熹（左）跟阿建巴吉瓦主演新片《叫我驅魔男神》，兩人合作愉快。（陳俊吉攝）

電影《叫我驅魔男神》雙男主角林哲熹與寶萊塢印度演員阿建巴吉瓦，在片中飾演驅魔搭檔，兩人受訪時聊到超自然經驗，林哲熹表示自己信仰道教，相信神明存在，經歷過很特殊的預言成真經驗，很多事情在多年後應驗；而阿建巴吉瓦則是有過真正的「打鬼」衝動。

林哲熹率先分享，小時候元始天尊曾跟他媽媽預告，他以後會出現在電視上，「我以前是學畫畫的，我媽以為我會成為有名的畫家，沒想到我最後成為演員。」然後林哲熹也接觸過預言禱告，神職人員在替他禱告的同時，會看見他未來的畫面，「對方說我的任務會成為『橋梁』，說這就是我的人生功課，我覺得演員也是種橋梁，能連接人的情感。」

阿建巴吉瓦則回憶，幾年前父親因意外過世，那陣子自己的情緒是憤怒又悲傷，某天在床上睡覺，感覺到有人影在床邊走動，最後停下腳步站在床邊。阿建巴吉瓦表示自己一開始是先感到恐懼，但想到父親離世，情緒突然轉為憤怒，「那時我很難過又生氣，於是拿起床邊的球棒想說：『來吧！我不管了，我要跟你打了！』結果我從房間跑到樓下，什麼都沒看到，腳步聲也沒有再出現，可能鬼也感受到我的憤怒，或許越怕祂們越會來找你。」

許久未露面的林哲熹，去年赴韓國念語言學校，他今年會花更多時間待在韓國體驗生活、放慢步調，他表示：「以前比較想要抓住每個機會，都想試試看，現在對我而言，反而有點想慢下來，好好感受生活狀態，希望可以遇到讓我非常衝動的題材，以及想努力合作的對象。」