林哲熹偷渡「喇舌」嗆張懷秋 埋彩蛋致敬大嘴巴

《叫我驅魔男神》是首部由台灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇電影，飾演魯蛇湯仔的林哲熹與派張懷秋有許多對手戲，他笑稱：「小時候我也是聽大嘴巴的歌，現在一起演戲很特別。」不只如此，他也在演出時偷偷即興埋入「大嘴巴」的彩蛋致敬。

林哲熹在張懷秋飾演的瘋吉面前講出：「啊不是很兇，結果咧，來跟我喇吉啊！」巧妙融入「大嘴巴」暴紅歌曲〈喇吉〉歌詞，他坦言：「當演員最好玩的其中一件事，就是在表演裡偷偷融入自己的生命經驗，在不影響劇情的情況下，都會自己即興偷加，偷渡一些成長過程中很重要的經典。」

電影視覺特效耗資上千萬，由《月老》金馬獎最佳視覺效果得主嚴振欽操刀，與印度特效團隊共同製作，在幕後花絮特效篇中也公開奇幻的精采打鬥畫面，林哲熹在大決鬥場面又飛又跳又滾，身上充滿藍色電流，拿起充滿電流的三叉戟跳起來英勇奮戰，帥到爆炸，他笑說：「這是我滾了15次換來的！」

飾演遭到惡神阿修羅附身的張懷秋在片中身體有著驚人變化，視覺特效更是驚人，一下接收著阿修羅石像傳送出的詭異煙霧，看見阿修羅詭譎地寄生在身體之中，一下化為6公尺高的煙霧巨人，成為擁有毀滅力量的超級大魔王，讓他笑說：「CG很好玩，我很享受在這件事情上。」

