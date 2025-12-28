林哲熹圓夢與「大嘴巴」共舞！喊話籌備成立男團 張懷秋難忘練舞室氣味

林哲熹（左）與阿建巴吉瓦合體現身驅魔派對。光盛影業提供

跨年荒謬奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》27日晚上舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦睽違2年再度來台，與林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞等演員合體宣傳。有觀眾對片中豪華大型歌舞場面印象深刻，林哲熹笑說：「我一直希望可以成為男團，正在積極準備中！」

林哲熹坦言，首次跟印度寶萊塢團隊合作，跳舞對他來說確實是個挑戰，隨後又打趣笑說：「小時候一直有夢想跟『大嘴巴』一起熱舞一段，也算是圓夢了，很開心有這一段舞！」

大嘴巴成員張懷秋接哏：「其實有一陣子沒跳了，以前大嘴巴常去練舞教室，再次走進練舞教室，聞到木地板有安撫心的感覺，好熟悉的味道。」高捷笑說，演出前上了很多堂舞蹈課，拍完不小心跳到小腿拉傷，隨後要現場觀眾放心：「現在沒問題了啦！」

《叫我驅魔男神》張懷秋（左起）、林哲熹、高捷、印度男神阿建、吳震亞出席特映會。光盛影業提供

林哲熹搞笑演出！私下忙練「垃圾話」

林哲熹在《叫我驅魔男神》中搞笑演出，他說：「為了演出這個角色，我一直在生活中練習講垃圾話。」覺得這個角色很有趣，「可能很多人想要當『超級英雄電影裡的超級英雄』，可是也有一些人的夢想小小的，我並不想拯救世界，只想跟喜歡的女生開開心心在一起就好。」

林哲熹繼續形容角色：「他要的東西很小，即使有能力也不想承擔，最後才發現其實你喜歡那個人也包含在這個世界，這個世界沒了的話，你喜歡的人也不見了，因此他被迫做了決定，這是這個角色很有趣的部分。」由於片中飾演的「魯蛇湯仔」相信直播可以賺錢，他在拍攝前特別研究了直播文化，「我每天都在刷帶貨直播，在準備角色的過程滿好玩的。」



