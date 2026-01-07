林哲熹在張懷秋面前偷「喇舌」 新片《叫我驅魔男神》致敬大嘴巴

林哲熹（左）拿起充滿電流的三叉戟，和阿建巴吉瓦並肩作戰。（光盛影業提供）

荒謬奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》是首部由台灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，由林哲熹與雷嘉汭、阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、高捷等人合演。劇組7日發布幕後花絮特效篇，公開片中奇幻的精彩打鬥畫面，林哲熹、阿建巴吉瓦在片中飾演的台印驅魔第三代湯仔、桑傑，兩人電、火的驅魔神力元素也在片中呈現。

林哲熹在精彩大決鬥場面又飛、又跳、又滾，身上充滿藍色電流，拿起充滿電流的三叉戟跳起來英勇奮戰，帥到爆炸，他笑說：「這是我滾了15次換來的！」飾演遭到惡神阿修羅附身的張懷秋，在片中身體有著驚人變化，視覺特效更是恢弘，一下接收著阿修羅石像傳送出的詭異煙霧，一下化為6公尺高的煙霧巨人，成為擁有毀滅力量的超級大魔王，張懷秋笑說：「CG很好玩，我很享受在這件事情上！」

廣告 廣告

大反派張懷秋在片中有許多精彩的打鬥畫面。（光盛影業提供）

《叫我驅魔男神》充滿各種無腦、無厘頭、無法解釋、無下限荒謬的搞笑劇情，有網友大推2大笑點，分別是會飛的烏骨雞、中指結印，拍案叫絕後勁強烈，林哲熹也難忘烏骨雞的設計，笑說：「現場看蠻荒謬的，因為有工作人員一直舉著1隻雞在室內跑！因為有很多特效和有趣的鏡頭設計，我們拍攝了1整天！」

另林哲熹與反派張懷秋有許多精彩對手戲，林哲熹近日參與公開活動多次表達跟對方合作很開心，更笑稱：「小時候我也是聽大嘴巴的歌，現在一起演戲很特別。」不只如此，他也在演出時偷偷即興埋入「大嘴巴」的彩蛋致敬，片中在張懷秋飾演的瘋吉面前講出：「啊不是很兇，結果咧，來跟我喇吉啊！」巧妙融入大嘴巴的歌詞。

更多中時新聞網報導

比照導師費 教部允教保費增1000元

帕拉斯有禁愛令 違約須賠千萬

黃浩詠專演怪咖 被虧「找你都不會演正常人」