林哲熹想當男團！張懷秋跳舞回憶大嘴巴：好熟悉的味道

〔記者廖俐惠／台北報導〕奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》是首部由臺灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，昨天(27日)晚上舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦睽違2年再度來台，與林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞以及出品人徐順理、導演陳玫君合體宣傳，因應電影主題舉辦的「驅魔趴」，號召觀眾穿著驅魔元素參加，吳震亞特別扮裝「驅魔格鬥家」響應主題。

《叫我驅魔男神》試映會結束後，有觀眾對於片中豪華大型歌舞場面印象深刻，好奇主演們怎麼辦到的，林哲熹笑回：「我一直希望可以成為男團，正在積極準備中！」立刻笑翻全場。他坦言，首次跟印度寶萊塢團隊合作，跳舞對他來說確實是個挑戰，隨後又打趣笑說：「小時候一直有夢想跟大嘴巴一起熱舞一段，也算是圓夢了，很開心有這一段舞！」

張懷秋坦言：「其實有一陣子沒跳了，以前大嘴巴常去練舞教室，再次走進練舞教室，聞到木地板有安撫心的感覺，好熟悉的味道。」高捷笑說，演出前上了很多堂舞蹈課，拍完不小心跳到小腿拉傷，隨後要現場觀眾放心：「現在沒問題了啦！」

林哲熹這次在《叫我驅魔男神》脫下偶像包袱，獻上難得在無厘頭喜劇電影搞笑演出，展現別於以往的驚豔表現，讓許多粉絲大讚看見不一樣的林哲熹。他笑說：「為了演出這個角色，我一直在生活中練習講垃圾話。」他坦言，這個角色對他來說蠻有趣的，「可能很多人想要當『超級英雄電影裡的超級英雄』，可是也有一些人的夢想小小的，我並不想拯救世界，只想跟喜歡的女生開開心心在一起就好，他要的東西很小，即使有能力也不想承擔，最後才發現其實你喜歡那個人也包含在這個世界，這個世界沒了的話，你喜歡的人也不見了，因此他被迫做了決定，這是這個角色很有趣的部分。」

由於片中飾演的「魯蛇湯仔」相信直播可以賺錢，他在拍攝前特別研究了直播文化，「我每天都在刷帶貨直播，在準備角色的過程蠻好玩的。」

台灣、印度首度合作的《叫我驅魔男神》，也讓觀眾好奇會不會有語言隔閡問題。林哲熹透露，其實片中印度驅魔第三代桑傑的角色設定是住在台北，其實是聽得懂一些中文的，不太需要特別切換語言，因此照著劇本走就可以了，但他也笑說：「有時候不同語言上也有好玩的，例如阿建說『ㄐㄩㄕㄨ』，我就搞笑回Jisoo，這是好玩的。」高捷則是老神在在，「我們就照著導演的指示，其實英文也都聽得懂，有時光是看Body Language就可以懂了！」

