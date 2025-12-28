林哲熹想組男團！懷秋久違熱舞憶大嘴巴：好熟悉的味道

《叫我驅魔男神》是首部台灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇電影，27日舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦相隔兩年再度來台，與林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞等卡司合體宣傳，更號召粉絲呼應主題，精心打扮應援。

試映會結束後，有觀眾對於片中豪華大型歌舞場面印象深刻，好奇主演們如何辦到？林哲熹笑回：「我一直希望可以成為男團，正在積極準備中！」他坦言，首次跟印度寶萊塢團隊合作，跳舞對他來說確實是個挑戰，「小時候一直有夢想跟大嘴巴一起熱舞一段，也算是圓夢了，很開心有這一段舞。」

《叫我驅魔男神》林哲熹和印度演員阿建巴吉瓦相聚。（圖／光盛影業提供）

大嘴巴成員懷秋坦言：「其實有一陣子沒跳了，以前大嘴巴常去練舞教室，再次走進練舞教室，聞到木地板有安撫心的感覺，好熟悉的味道。」高捷笑說，演出前上了很多堂舞蹈課，拍完不小心跳到小腿拉傷，隨後要現場觀眾放心：「現在沒問題了啦！」

林哲熹這次脫下偶像包袱，難得無厘頭搞笑演出，他笑說：「為了演出這個角色，我一直在生活中練習講垃圾話。」其實這角色對他來說相當有趣，「可能很多人想要當『超級英雄電影裡的超級英雄』，可是也有一些人的夢想小小的，我並不想拯救世界，只想跟喜歡的女生開開心心在一起就好，他要的東西很小，即使有能力也不想承擔，最後才發現其實你喜歡那個人也包含在這個世界，這個世界沒了的話，你喜歡的人也不見了，因此他被迫做了決定。」

《叫我驅魔男神》印度演員阿建巴吉瓦再度來台，高捷則認為拍攝過程語言不會造成隔閡。（圖／光盛影業提供）

由於片中飾演的「魯蛇湯仔」相信直播可以賺錢，林哲熹在拍攝前還特別研究了直播文化，「我每天都在刷帶貨直播，在準備角色的過程滿好玩的。」不同語言也不會造成隔閡，高捷老神在在說：「我們就照著導演的指示，其實英文也都聽得懂，有時光是看Body Language就可以懂了。」

《叫我驅魔男神》將於12月31日在台上映。

《叫我驅魔男神》舉辦「驅魔趴」搶先試映會。（圖／光盛影業提供）

