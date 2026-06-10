林哲熹方志友時代劇組CP 強搭韓星文熙景同台飆戲

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（中央社記者洪素津台北10日電）演員林哲熹、方志友攜手韓星李侑菲、文熙景同台飆戲，林哲熹在劇中挑戰台語、韓文、日文，自認被發掘出不同樣貌；方志友則詮釋戰亂中仍對丈夫念念不忘的女性，為此苦練台語壓力爆棚。

戲劇「再見1987」集結林哲熹、方志友、禾浩辰、蘇明明等實力派演員，更驚喜跨海力邀韓劇「7人的逃脫」的李侑菲與「機智醫生生活」文熙景同台飆戲，劇組釋出正式預告，揭開一段橫跨台韓兩地、坎坷卻真摯的四角戀情。

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首度攜手合作的林哲熹與方志友，為這部大型時代劇卯足全力。為了完美詮釋才華洋溢的叛逆少女邱雪，方志友下足苦功勤練台語。她透過新聞稿分享，在這次演出中更顯成熟，能精準掌控情緒並渲染給對手演員。而為全然投入大時代女性的掙扎，方志友承受了極大壓力，「拍攝期我甚至會夢到戰爭爆發而哭醒」。

林哲熹在劇中命運多舛，先與方志友共組家庭，流亡韓國後又與李侑菲發展出難以言說的曖昧。他感嘆，飾演的角色拼命想保護身邊的人，卻反被命運推得離家越來越遠。此次他不僅挑戰全台語演出，更需消化大量韓文與日文台詞。這讓林哲熹直呼過癮，「使用不同語言演戲是極大的考驗，卻也幫助我找到了全新的表演感受，我也從導演的眼睛裡，我能感受到不一樣的自己，期待每次合作都能發掘出我未曾察覺的面貌」。

「再見1987」刻劃了一段橫跨兩個家庭與半世紀的愛情史詩。故事背景從1940年代對抗日本統治、國民政府遷台，其後1950年韓戰爆發，一路延伸至60年代的台灣戒嚴與韓國四一九運動。在殘酷的歷史洪流下，角色們各自面對無奈且悲情的國族紛爭。本劇預計於8月30日正式於公視台語台上檔。（編輯：張銘坤）1150610