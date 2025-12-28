林哲熹甩偶包狂講垃圾話 懷秋久違進練舞室憶大嘴巴：熟悉的味道

台灣與印度首度聯合打造的奇幻動作喜劇《叫我驅魔男神》，日前舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦睽違2年再度來台，與林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞以及出品人徐順理、導演陳玫君合體宣傳。林哲熹這回脫下偶像包袱搞笑演出，他自曝為了詮釋角色一直在生活中練習講垃圾話，笑翻全場。

印度男神阿建巴吉瓦睽違2年再度來台，宣傳電影《叫我驅魔男神》。（圖／光盛影業 提供）

試映會上，有觀眾對於片中豪華大型歌舞場面印象深刻，好奇主演們怎麼辦到的。林哲熹笑回：「我一直希望可以成為男團，正在積極準備中！」他坦言，首次跟印度寶萊塢團隊合作，跳舞對他來說確實是個挑戰，隨後又打趣笑說：「小時候一直有夢想跟大嘴巴一起熱舞一段，也算是圓夢了，很開心有這一段舞！」

廣告 廣告

張懷秋坦言，其實有一陣子沒跳舞了，回憶以前「大嘴巴」常去練舞教室，再次走進練舞教室，聞到木地板有安撫心的感覺，熟悉的味道。高捷笑說，演出前上了很多堂舞蹈課，拍完不小心跳到小腿拉傷，隨後要現場觀眾放心：「現在沒問題了啦！」

懷秋久違進練舞室想起大嘴巴，直呼熟悉的味道。（圖／光盛影業 提供）

而林哲熹這次在《叫我驅魔男神》脫下偶像包袱，獻上無厘頭的搞笑演出，展現別於以往的驚豔表現。他笑說：「為了演出這個角色，我一直在生活中練習講垃圾話。可能很多人想要當『超級英雄電影裡的超級英雄』，可是也有一些人的夢想小小的。」

林哲熹進一步解釋角色：「我並不想拯救世界，只想跟喜歡的女生開開心心在一起就好，他要的東西很小，即使有能力也不想承擔，最後才發現其實你喜歡那個人也包含在這個世界，這個世界沒了的話，你喜歡的人也不見了，因此他被迫做了決定，這是這個角色很有趣的部分。」由於片中飾演的「魯蛇湯仔」相信直播可以賺錢，他在拍攝前特別研究了直播文化。

林哲脫下偶像包袱，在片中獻上難得的無厘頭搞笑演出。（圖／光盛影業 提供）

林哲熹透露：「我每天都在刷帶貨直播，在準備角色的過程蠻好玩的。」而首次與印度片方合作，會不會有語言隔閡問題？林哲熹透露，其實片中印度驅魔第三代桑傑的角色設定是住在台北，其實是聽得懂一些中文的，不太需要特別切換語言，因此照著劇本走就可以了。

林哲熹也笑說：「有時候不同語言上也有好玩的，例如阿建說『ㄐㄩㄕㄨ』，我就搞笑回Jisoo，這是好玩的。」高捷則是老神在在表示：「我們就照著導演的指示，其實英文也都聽得懂，有時光是看Body Language就可以懂了！」

《叫我驅魔男神》由林哲熹與雷嘉汭組成「嚕湯CP」，故事講述當賣透抽魯蛇湯仔，整天只會膨風直播賣法器，遇上來自印度膽小怕鬼的桑傑，兩人踏上最荒謬的驅魔之路，一起對抗最終大魔王阿修羅。電影將於12月31日全台上映。

延伸閱讀

張懷秋遭附身「成魔神宿主」 林哲熹、雷嘉汭組「驅魔CP」

親兄弟合體！TRASH團長親弟是超帥男演員 首度合作狠虧「終於請得起」

林哲熹片中脫褲不脫上衣！曝光生子計畫「希望生一對姊妹」