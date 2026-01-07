林哲熹當面開嗆張懷秋！即興致敬「大嘴巴」：來跟我喇舌啊

林哲熹拿起充滿電流的三叉戟跳起來英勇奮戰。（圖／光盛影業）

《叫我驅魔男神》今（7日）發布幕後花絮特效篇，公開片中奇幻的精彩打鬥畫面，林哲熹在精彩大決鬥場面又飛、又跳、又滾，身上充滿藍色電流，拿起充滿電流的三叉戟跳起來英勇奮戰，帥到爆炸，他笑說：「這是我滾了15次換來的！」飾演遭到惡神阿修羅附身的張懷秋，在片中身體有著驚人變化，化為6公尺高的煙霧巨人，成為擁有毀滅力量的超級大魔王，張懷秋笑說：「CG很好玩，我很享受在這件事情上！」

《叫我驅魔男神》充滿各種無腦、無厘頭、無法解釋、無下限荒謬的搞笑劇情，有網友大推2大笑點，會飛的烏骨雞、中指結印，拍案叫絕，後勁強烈。林哲熹也難忘烏骨雞的設計，笑說：「現場看蠻荒謬的，因為有工作人員一直舉著一隻雞在室內跑！因為有很多特效和有趣的鏡頭設計，我們拍攝了一整天！」阿建巴吉瓦也很難忘，「確實挺搞笑的，電影裡看起來確實很搞笑，但拍起來很累！」阿建也笑喊其實不知道「中指」在台灣表達的意思。

電影《叫我驅魔男神》發布幕後花絮特效篇，公開片中奇幻的精彩打鬥畫面。（圖／光盛影業）

在《叫我驅魔男神》飾演魯蛇湯仔的林哲熹，與片中作為反派的張懷秋有許多精彩對手戲。他近日參與公開活動多次表達跟對方合作很開心，更笑稱「小時候我也是聽大嘴巴的歌，現在一起演戲很特別」。不只如此，他也在演出時偷偷即興埋入「大嘴巴」的彩蛋致敬，片中在張懷秋飾演的瘋吉面前講出：「啊不是很兇，結果咧，來跟我喇舌啊！」巧妙融入大嘴巴爆紅歌曲《喇吉》的歌詞。

阿建巴吉瓦這次為了宣傳《叫我驅魔男神》再度來台，連續一個禮拜跟隨劇組勤跑全台各地與粉絲見面，每一個行程都有粉絲前來守候，更時常邀請觀眾一起合照，被觀眾直呼「超親民」。他難得到南投參與戲院宣傳，就有粉絲專程從苗栗到南投去見他，而他也入境隨俗在當地體驗打小人的傳統迷俗活動，實際用鐵鎚敲打、用腳踩、三拜菩薩，祈福新的一年好運來，感受不一樣的台灣文化。

印度男神阿建來台宣傳《叫我驅魔男神》入境隨俗「體驗大小人」，拿鐵槌猛打超認真。（圖／光盛影業）

