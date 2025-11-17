林哲熹直播叫賣「驅魔手電筒」 雷嘉汭化身印度公主美翻
跨年檔無厘頭奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》，是首部由台灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，由林哲熹與雷嘉汭組成「嚕湯CP」，與阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、高捷主演。17日正式釋出主預告，畫外音揭示惡魔之王阿修羅降臨，頂著一頭鮮紅色頭髮的張懷秋敞開雙臂，正在吸收從阿修羅腹部冒出來的大量黑霧。
預告中男主角林哲熹飾演的魯蛇「湯仔」，表面上看起來像個兩光，真實身分卻藏著特殊的血脈。高捷飾演的老大鐵雄突然登門拜訪，開門見山質問：「你在你阿公身上，學會了多少東西啊？」意外揭開湯仔封藏在心中的童年，也揭露湯仔沒有繼承爺爺的驅魔衣缽，而是整天在網路上直播、販售「多功能驅魔手電筒」的直播主。
除了精彩刺激的動作場面及笑料外，預告也揭開了華麗的大型舞蹈場面，林哲熹、雷嘉汭首度挑戰寶萊塢式舞蹈演出，兩人為此在拍攝前特別去練舞，雷嘉汭在大銀幕猶如化身印度公主美翻，直呼：「很難得的體驗，穿上這身衣服覺得瞬間置身寶萊塢片場的感覺！」
《叫我驅魔男神》釋主預告 張懷秋惡魔之王登場！
林哲熹飾演的湯仔表面上是個「普攏共」、主打科學驅魔的直播主，但他的真實身分卻藏有特殊的驅魔血脈。預告中，高捷飾演的老大鐵雄突然登門拜訪，質問湯仔：「你在你阿公身上，學會了多少東西啊？」意外揭開湯仔的童年，原來他曾跟隨驅魔大師爺爺湯震學習驅魔技術，手臂上還...CTWANT ・ 9 小時前
