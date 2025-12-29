林哲熹群魔亂鬥像拍漫威電影

首部台印合作電影《叫我驅魔男神》29日舉行首映會，演員林哲熹、Arjan Bajwa（阿健巴吉瓦）、高捷、張懷秋、游安順、江譚佳彥、吳震亞、游禮均出席，電影即將上映，問導演陳玫君對於「票房公約」有何想法？因電影是走寶萊塢風格，她表示若票房破億，會讓演員們合體跳1支新編的印度舞。

有趣的是，高捷、張懷秋、吳震亞都是《角頭》系列演員，之前《角頭-大橋頭》票房賣破億，主演王陽明大手筆買表送影迷，這次《叫我驅魔男神》他明明沒有演，仍被張懷秋點名虧說：「如果破億王陽明送勞力士！」高捷則樂喊大夥一起前進寶萊塢闖蕩。

廣告 廣告

許久未見的男主角林哲熹，前段時間人都在韓國學習語言，這次回歸宣傳，直呼開心能帶新作品跟影迷見面，聊到片中最後1場跟阿健、張懷秋精采的大亂鬥，林哲熹形容：「彷彿進到精神時光屋，我們打了整整1個禮拜，體驗到拍漫威電影的感覺，現場什麼都沒有，加上特效後正片卻變得很精采。」

飾演反派阿修羅的張懷秋分享，那場打戲有1幕是正義方要將三叉戟插入阿修羅的身體，這個動作試了很久，調整了很多次不同的角度跟力道，直呼自己看完正片後感到很欣慰。張懷秋近年來多演出反派，他開心表示演壞人其實很好發揮，反倒是幾天前剛接到新劇本要當好人，竟一時不知怎麼演。

另上周六台灣宜蘭外海發生規模7.0地震，阿建巴吉瓦來台灣第2天就遇到大地震，雖然印度也時常發生地震，但他當時人正好在飯店23層樓高，為確保安全選擇走樓梯下樓，直呼搖得非常劇烈，吳震亞聽完笑回：「兄弟，歡迎來到台灣！」