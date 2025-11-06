林哲熹、雷嘉汭組驅魔情侶檔狂放閃 上演吊鋼絲驚險動作戲

林哲熹（右）、雷嘉汭在片中組驅魔情侶檔「嚕湯CP」。（光盛影業提供）

跨年奇幻電影《叫我驅魔男神》是首部由台灣與印度跨國合作打造的奇幻動作喜劇，6日公布愛情篇花絮，男女主角林哲熹與雷嘉汭組驅魔情侶檔成「嚕湯CP」，兩人在片中從驅魔拍到放閃，搞笑互動不間斷。

林哲熹不改鬼靈精個性，時常在片場即興加戲逗笑雷嘉汭，讓拍攝現場笑聲不斷，兩個人只要對到眼就有化學反應，根本不需要導演下指令，完美演出戀人的默契感，雷嘉汭直呼對林哲熹飾演魯蛇湯仔「又愛又恨」，但是林哲熹詮釋起來讓這個角色「很有魅力」，更大讚對方演技超強，總在她笑場時神救援，「我是真的忍不住笑場，但是哲熹很厲害，用演技接住化解了！」

雷嘉汭在片中無條件對林哲熹為愛付出。（光盛影業提供）

林哲熹飾演的魯蛇湯仔經常把雷嘉汭飾演的女友阿嚕米逗得哈哈大笑，也時常鬧出不少讓她要幫忙收拾的麻煩，雷嘉汭談到這位「魯蛇男友」笑說：「有時候會讓人又愛又恨，其實是個很有魅力的角色，可是有時候會想跟他說，你可不可以積極一點！」林哲熹則說：「片中阿嚕米會支持你做的所有事情！」導致湯仔相對而言像是個長不大的孩子，他坦言：「遇到一個對自己非常好的女生，可是我好像都沒有達成這個成就。」

談到拍攝印象最深刻的事，林哲熹、雷嘉汭不約而同提到一場驚險的吊鋼絲動作戲，雷嘉汭形容吊鋼絲演出「超刺激」，而林哲熹在一旁看得非常羨慕，直呼：「我也好想嘗試那些動作呀！」拍攝過程中也鬧出不少趣事，雷嘉汭在片中時常要手持穩定器直播，幫助魯蛇湯仔捕捉畫面，有一次穩定器意外不太聽話，她笑說：「穩定器會自己繞來繞去，我是真的忍不住笑場，但是哲熹很厲害，用演技接住化解了。」林哲熹則對另一場有魔物飛來飛去感到好笑，「我們在排的時候因為太荒謬都會忍不住笑場。」

