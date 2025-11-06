林哲熹、雷嘉汭組「嚕湯CP」閃爆 他拍驅魔戲竟即興加戲「再續前緣」

《叫我驅魔男神》無神力麻瓜雷嘉汭戀上驅魔直播主林哲熹。光盛影業提供

跨年奇幻動作喜劇《叫我驅魔男神》今（6日）公布愛情篇花絮，林哲熹與新生代演技派女演員雷嘉汭在片中組成「嚕湯CP」，兩人的互動從驅魔拍到放閃，搞笑不斷。粉絲看了花絮紛紛留言：「太甜了吧！」、「這對CP可以直接發糖！」

林哲熹不改鬼靈精個性，經常即興加戲逗笑雷嘉汭。雷嘉汭談到林哲熹飾演的魯蛇湯仔，「有時候會讓人又愛又恨，其實是個很有魅力的角色，可是有時候會想跟他說『你可不可以積極一點！』」並大讚林哲熹演技超強，「我是真的忍不住笑場，但他很厲害，用演技接住化解了！」

阿嚕米的暖心與魯蛇湯仔的成長

雷嘉汭在片中飾演阿嚕米，片中阿嚕米幾乎成為魯蛇湯仔的最大靠山，林哲熹說：「片中阿嚕米會支持你做的所有事情！」導致湯仔相對而言像是個長不大的孩子，他坦言：「遇到一個對自己非常好的女生，可是我好像都沒有達成這個成就，去讓他覺得你相信我是值得的。」

雷嘉汭直呼對林哲熹飾演魯蛇湯仔「又愛又恨」。光盛影業提供

雷嘉汭在電影中是「麻瓜」，她認為阿嚕米像是團隊裡的「大腦」，「她沒有神力，唯一可能有的就是對這個世界的好奇。她最在意的是湯仔的角色，湯仔的愛、湯仔的執著，相信他可以做到，這是他們比較特別的地方。」

拍攝前，兩人一同參加動作訓練與舞蹈課程，收工後還相約咖啡店聊天，林哲熹笑說：「以前合作過MV，像是遇到一個老朋友隔了幾年又重新遇到，感覺得到她有很多改變，看一個人成長歷程很有趣。」雷嘉汭則覺得他幽默又熱情，「跟第一次碰到的他不太一樣，這次發現他很有趣。」

跨國奇幻故事正式揭曉

《叫我驅魔男神》集結林哲熹、雷嘉汭、阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、吳震亞與大根主演，高捷特別演出。故事描述魯蛇湯仔（林哲熹飾）抗拒繼承驅魔大師爺爺湯震（游安順飾）的秘法，與女友阿嚕米（雷嘉汭飾）在漁港擺攤賣透抽為生。為尋找傳聞中的乾屍，他與爺爺舊戰友及其孫子相遇，卻卷入惡神阿修羅附身的腥風血雨中。最終湯仔領悟爺爺遺言，與夥伴合力施展迦梨大法，消滅阿修羅，完成爺爺的使命。電影將於12月31日全台上映。

