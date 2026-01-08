林哲瑄都退休了還沒修好！新竹市立棒球場改善工程露曙光 市府曝：已有職棒球團主動接洽

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

民進黨前新竹市長林智堅花12億改建的新竹市立棒球場於2022年7月風光開賽，孰料只打2場比賽就造成4名球員受傷，富邦悍將球員林哲瑄更因外野撲接造成左肩受傷，導致整個球季報銷，事後球場被查出多處工程缺失、甚至停車場設計還有工安危機，封館至今都無法進行棒球比賽，如今林哲瑄已在去年底引退，新竹棒球場仍無法開賽，更是讓球迷望穿秋水。歷經超過三年，新竹棒球場改善工程總算露出曙光，新竹市政府指出，球場全面改善工期為266天，今年就能完成，而且已有職棒球團及運動產業單位主動接洽。

高虹安說，會讓球場以安全、合格、舒適的全新面貌重新啟用，重建市民對竹市公共建設的信心。（圖／市府提供）

新竹市長高虹安7日至現場視察工程進度，實地了解各項改善作業情形。高虹安表示，新竹棒球場改善是市民與球迷高度關注的重大公共工程，市府始終秉持「安全優先、品質到位」原則，逐項檢視、確實改善，務求讓球場以安全、合格、舒適的全新面貌重新啟用，重建市民對竹市公共建設的信心。

教育處表示，市府不僅與龍來公司維持良好溝通，也與其他職棒球團保持聯繫，改善後的新竹棒球場將以舉辦職棒賽事，甚至國際賽事為目標，已有職業棒球球團及運動產業相關單位主動接洽；市府將持續與各級棒球體系合作，無論職業或基層棒球皆同等重視，落實「國手培育之都」的城市願景。

工務處也說明，此次改善工程工期為266日曆天，工程內容涵蓋球場基底重建、外野及地下停車場局部結構補強、排水系統全面改善，以及人工草皮鋪設等重點項目，並將持續以嚴格標準把關每一道施工程序，所有材料、工法與檢驗結果皆須符合相關法規與技術規範，絕不容許再發生違法回填或工程瑕疵情形，確保球場長期使用安全與品質。

