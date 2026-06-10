林啟賢請益竹北未來發展方向 陳見賢：他是竹北市長最佳人選！

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【民眾新聞網方健龍新竹報導】「他最了解竹北、最熟悉竹北、最有感情也最有責任感，我認為林啟賢就是最好的人選！」新竹縣副縣長陳見賢今（10）日與竹北市代表會主席林啟賢經驗交流後，直言林啟賢是竹北市長的最佳人選。

積極爭取國民黨提名參選竹北市長的竹北市代會主席林啟賢，今天專程拜會新竹縣副縣長陳見賢，請益竹北未來發展方向。兩人從交通建設、教育資源、青年發展，到長者照顧與智慧城市建設，深入交換意見，共同關心竹北未來的發展與願景。

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副縣長陳見賢表示，林啟賢是在竹北出生、在竹北長大、在竹北服務超過20年的人。如今竹北市已發展成31個里，每一個地方的成長與變化，他都一路參與、一路見證。

陳見賢說，要說誰最了解竹北、最熟悉竹北、最有感情也最有責任感，我認為林啟賢就是最好的人選。他是我認識多年、最了解竹北的國民黨同志，也是長期站在第一線服務鄉親的地方公僕，所以他非常適合也應該出來參選市長。

民進黨中執會今天正式徵召現任竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，留下來的竹北市長寶座成為藍綠白兵家必爭之地。目前藍營積極爭取提名參選的有縣議員吳旭智、邱靖雅、林禹佑及市代會主席林啟賢等四位地方強將，國民黨竹縣黨部將在6/12-6/14三天展開電話民調，決定勝出人選；民眾黨則推出前新竹市副市長邱臣遠參選，綠營人選則未明朗化。

國民黨四位爭取提名參選的人選中，以土生土長的林啟賢最接地氣，林也在6/8率先發表「絕對尊重黨內初選結果、絕對不會脫黨參選、全力支持中國國民黨正式提名人選」等三點聲明，林啟賢強調，只要是中國國民黨正式提名的候選人，他都將全力輔選、全力相挺，與所有同志共同努力，團結贏回竹北。