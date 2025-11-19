林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫

生活中心／王靖慈報導

今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。





今（19）日各地平地空曠地區氣溫情況。（圖／翻攝自「阿愷報氣象」臉書）

林嘉愷今日透過臉書粉專「阿愷報氣象」發文，指出目前今（19）日東北季風的冷空氣來到最強，全台灣能明顯變冷。北部、東部的空曠地區低溫大約落在 12～13 度，而氣象署人工觀測站最低溫以淡水最冷，只有13.6度，其次是板橋14.1度，多數地區都比昨天更有寒意。中央氣象數也指出從19日清晨到20日晚上，澎湖部分地區可能出現 平均 9 級以上強風或 11 級以上陣風，請特別留意。另外，台灣西半部的沿海地區、東北角沿海以及連江等地的區域，也有機會出現平均6級以上或陣風達8級以上的強風，提醒大家提高警覺並注意安全。

台灣各地一週溫度，可看出今週三為這週最低溫。（圖／翻攝自「阿愷報氣象」臉書）

不過他也透露，這波冷空氣很快就會減弱。明（18）日於白天起東北季風將開始減退，氣溫會稍加回升。不過要注意的是，到了下週一（24）東北季風仍會再增強一次，但冷空氣相對偏弱，因此主要只有「北台灣」會稍微轉涼，並伴隨短暫降雨。





今（19）日、與明（20）日清晨降雨預報圖。

至於這週雨勢部分，今週三（19）水氣開始變少，「新竹以北及東部地區」仍有短暫降雨。週四（20）之後雨勢更減，「大台北山區、東部地區」偶爾會有局部降雨。週五（21）一路到下週日（30），僅「東部地區」需要注意局部降雨。









