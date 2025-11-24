林嘉欣金馬抽真空太辣！合影流出「張孝全41歲狀態」真面目網瘋看

娛樂中心／綜合報導



第62屆台灣電影金馬獎於22日圓滿落幕，本屆金馬獎評審團主席林嘉欣，帶領劇中「女兒」方郁婷、林品彤擔任頒獎人，三人一同宣布得主，沒想到林品彤一番話馬上讓全場笑出來，林嘉欣更滿意表示：「我教得好！」，除此之外林嘉欣當天「中空西裝」霸氣展現驚人狀態的造型，更被評為當天金馬最佳戰袍之一，隨後林嘉欣也在個人社群曬出「後台側拍照」，再度美翻影迷。





林嘉欣（左）帶劇中「大女兒」方郁婷與「小女兒」林品彤上台頒獎。（圖／金馬執委會提供）

林嘉欣22日金馬獎典禮之夜，先是以一套粉紫色大尺寸西裝外套登場紅毯，隨後換上另一件「內在大淨空」黑色背心，正面開出大V字鏤空，帶著《美國女孩》劇中2名寶貝女兒登台頒獎的林嘉欣，被「小女兒」林品彤誇讚媽媽「基因好」，讓他跟方郁婷在金馬分別拿下「最佳女主角」和「最佳新演員」，今年「姐姐」方郁婷更一度以《大濛》問鼎影后，讓林嘉欣在台上笑出來表示看來自己把女兒們照養得很好。





林嘉欣PO出後台待機畫面，模糊畫面擋不住噴發魅力。（圖／翻攝自IG@karenalamkayan）





林嘉欣登台霸氣西裝造型迅速引發社群討論，對於當天造型相當滿意的林嘉欣也在個人社群PO出後台準備照，只見已經換上深色西裝的林嘉欣臉頰打上桃粉頰彩，剪了一刀切髮型的她乖乖站在工作夥伴面前，對方細心挑整自己的登場造型，讓許多粉絲看了猛節突收藏，除此之外，林嘉欣還公開自己與今年以《深度安靜》演出入圍「最佳男主角」的張孝全合影，林嘉欣嗨喊「孝全同學好」，顯現兩人好感情。





林嘉欣曬出與張孝全合影。（圖／翻攝自IG@karenalamkayan）









原文出處：林嘉欣金馬「抽真空太辣」！合影流出「張孝全41歲真實狀態」真面目網瘋看

