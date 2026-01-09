林國成批「考試不及格」！麥玉珍也開酸陳昭姿

政治中心／綜合報導

民眾黨8名不分區立委的「兩年條款」期限將至，其中立委陳昭姿力推代理孕母合法化，由於法案尚未過關，前黨主席柯文哲點頭讓她完成立法院任務後再辭職，不過此舉引發黨內其他立委的不滿，林國成直言「考試不及格的人能留任是什麼邏輯」，麥玉珍也酸「若留下來就一定會過，那過去未能完成的法案，是否拉長任期就能自動通過？」，黨內不合風暴一觸即發。

不只遭林國成批「考試不及格」 麥玉珍也不滿陳昭姿酸：留下來法案就會過？

陳昭姿尚未繳回辭職書，林國成直言「考試不及格的人能留任是什麼邏輯」。（圖／截自Threads）立委陳昭姿在不分區立委「2年條款」將至前，為力求通過代理孕母合法化，去留引發關注，黨團立委陸續交回辭職書，7人中僅陳昭姿未繳回，各界對民眾黨黨團人事輪替多加揣測，民眾黨立委林國成7日表示，「考試不及格的人就要留任，這什麼邏輯？」，另一位民眾黨立委麥玉珍早在6日就表示，「法案是否能完成三讀，從來不是取決於任期長短，而是是否真正把制度走完、願意跨黨派溝通、一次又一次說服不同立場的委員」。麥玉珍指出，自己在2年任期內完成兩項新創法案三讀通過，並非偶然，也不是靠「留下來就一定會過」的簡化想像，而是透過逐條條文溝通、逐一拜會委員、反覆協商爭取，並在國是論壇中向社會持續說明政策必要性，累積共識的結果。麥玉珍強調，法案的通過不是任何一個人說了算，而是跨黨派制度協商的成果。過程中，民眾黨主席黃國昌多次協助跨黨溝通，國民黨與民眾黨黨團也在「有必要性、對國家有未來」的前提下，依法協商、形成制度共識，2026年1月2日，前主席柯文哲亦親自陪同拜會溝通，展現對制度政治的重視。

麥玉珍認為法案是否能完成三讀，從來不是取決於任期長短。（圖／民視新聞資料照）

麥玉珍認為民主政治本來就有不同立場與協商結果，「若在充分努力後仍無法取得共識，那是民主制度的正常運作，而非個人去留可以左右」，反問若留下來就一定會過，那過去未能完成的法案，是否只要拉長任期就能自動通過？政治運作從來不是如此。麥玉珍強調民眾黨一向堅持「制度重於個人、專業重於位置、誠信重於算計」，立委依制度輪替，是民主政治的常態；若因擔心個別法案而拒絕制度，反而才是背離從政初心。麥玉珍表示，由衷感謝柯文哲主席提供的機會，讓她能全心投入公共事務。她認為，服務的本質不因任期兩年或四年而改變，比起個人職位，政黨是否具備成熟的人才培養與政策延續機制才是核心。麥玉珍呼籲大眾關注政黨的永續發展而非人事異動，並承諾民眾黨將於2026年展現更成熟的整體布局，屆時八位卸任立委也將在不同領域，換個角色持續服務台灣。

