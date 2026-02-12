林國成爆粗口罵賴清德 北檢依公然侮辱罪起訴

台北市 / 王婞妤 綜合報導

台灣民眾黨去年7月間在民進黨中央黨部前舉辦集會活動，時任民眾黨立委林國成涉嫌在台上爆粗口辱罵總統賴清德，賴清德隨後提起告訴。台北地檢署認為，林國成的言詞屬恣意謾罵，並非口頭禪，今(12)日依刑法公然侮辱罪將其起訴，並請法院從重量刑。

民眾黨於去年7月20日下午，在台北市民進黨中央黨部前舉辦「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」公開集會活動，並透過網路頻道進行直播。時任不分區立法委員的林國成在台上致詞時，多次出言辱罵賴清德，期間5度飆出三字經，引發爭議。

林國成當晚則在臉書以「為情緒失控失言道歉」為題發文表示，他要向大家致歉，在公開場合情緒失控，為社會帶來不良示範確實不妥，有錯就要認。賴清德認為，相關言詞已足以貶損其人格尊嚴及社會評價，因此提起刑事告訴。

檢方指出，林國成在公開場合透過網路直播，以粗鄙言詞辱罵賴總統，已對其個人人格與社會評價造成貶損。縱使雙方對公共事務立場不同，觀諸言論前後脈絡，相關言詞仍屬恣意謾罵，顯非單純口頭禪，因此依法依公然侮辱罪將其起訴。

檢方表示，林國成於行為時擔任立法委員，卻未思針對議題進行理性溝通或辯論，只因與賴總統政治立場對立，即率爾於罷免活動的造勢場合，多次出言辱罵身為國家元首的賴總統，顯然缺乏尊重他人的法治觀念，且犯後猶飾詞否認，難認有所悔悟，建請法院對林國成從重量刑，以示懲儆。

