林國成爆粗口辱罵賴總統挨告 檢建請從重量刑

政治中心／綜合報導

前民眾黨立委林國成去年在反罷活動上對賴總統爆粗口，遭總統提告，檢方今天起訴林國成，起訴書指出他貶抑賴總統名譽超出一般人可忍受範圍，而且犯後還否認，難認有悔悟，建請對林國成從重量刑。

立委（民眾）林國成（2025.7）：「要再把賴清德譙一遍嘛，哇哩咧XXX。」

民眾黨立委林國成去年七月在反罷場合指名道姓爆粗口，五度飆國罵，但林國成卻堅稱沒有針對性。

立委（民眾）林國成（2025.7）：「看到這種政府在救災，確確實實有感而發，我也不是針對總統也都不是，只是那種情緒真的忍不下來。」

不滿遭侮辱，賴總統依法提出告訴，北檢勘驗現場錄影畫面，觀察林國成發言前後文，認為這些髒話並不是林國成的口頭禪，也不是在雙方衝突過程中的失言或衝動下偶然發言，顯然是故意公然貶抑賴清德名譽，而且逾越一般人可合理忍受範圍。檢察官起訴指出，林國成當時擔任立委，不對議題理性溝通或討論，因政治立場對立，就辱罵國家元首，行為不該，犯後還飾詞否認，難認他有悔悟，建請對林國成從重量刑。對此林國成發聲明稱認錯，對造成的社會爭議和不良觀感致歉，但也嗆賴總統，除了追究用自譴責是否合宜，更要用心傾聽。





立委（民）郭國文：「敢罵又不敢當，如果真的有誠心認錯的話，應該要跟當事人認錯，什麼社會觀感不好，跟社會道歉的道理，顯然是死不認錯，對這種死不認錯的行為，檢方從重量刑剛好而已。」

民進黨立委看不下去，這道歉是否真心誠意，恐怕當事人看在眼裡，更有感觸。

原文出處：林國成辱罵賴總統挨告 檢「難認有悔悟」建請從重量刑

