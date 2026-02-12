林國成罵賴清德「X你娘」被起訴從重量刑 網炸鍋酸：民主國家？
民眾黨前立委林國成在去年反罷免活動中，在台上持麥公開用三字經「X你娘」辱罵總統賴清德，整個過程被網路直播放送。儘管林國成隨後道歉，坦承「一時情緒失控造成失言」，不過賴清德仍提出告訴。北檢12日偵結，依公然侮辱起訴，建請從重量刑。
PTT鄉民嘲諷，「馬英九有用過辱罵國家元首辦過人嗎」、「還好紅姨罵得是馬英九」、「大港開唱罵那麼多年沒事」、「紅姨那個真的看得出馬的氣度」、「心眼跟屁眼一樣小」、「笑死2026在中華民國不能辱罵元首」、「馬英九的氣量不是賴能比的」、「說個笑話，鬼島是民主國家」、「大家都知道校長心眼很小的」。
針對民眾黨去年7月20日「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」活動，林國成前委員遭賴清德總統提告台北地檢署今（12）日起訴一事，民眾黨回應，尊重賴總統法律上之權利，不過林前委員已於第一時間公開道歉並自省，期盼司法能給予公正裁決。未來，民眾黨全體公職人員將持續精進，並為全民衝鋒陷陣，不負所託。
更多新聞推薦
其他人也在看
林國成粗口辱罵賴清德挨告 檢起訴請求從重量刑
台灣民眾黨去年7月間在民進黨部前舉辦集會活動，時任民眾黨立委林國成涉嫌爆粗口辱罵總統賴清德，賴清德提起告訴。台北地檢署認為林國成的言詞顯然是恣意謾罵，非口頭禪，今天（12日）依刑法公然侮辱罪起訴林國成，並請法院從重量刑。
民進黨支持度回升12% 黃暐瀚:不是賴清德做對、是國民黨做錯
資深媒體人黃暐瀚在農曆春節前最後一集《暐瀚觀點》中,以「親美友日的國民黨還在不在?」為題,深度剖析國民黨路線轉變。黃暐瀚表示,他仍是2008年那個「不統不獨不武、堅持捍衛中華民國主權」的黃暐瀚,但國民黨已經不是當年的國民黨。
林國成罵賴清德「X你娘」被起訴求重刑 他對比馬英九被嗆：時代不一樣了
民眾黨前立委林國成在去（2025）年一場反罷免活動中，在舞台上以不雅字眼辱罵總統賴清德，賴清德事後對林國成提出告訴，北檢今（12）日偵結，認定林國成涉公然侮辱罪嫌，依法起訴並建請從重量刑。林國成今日表示，身為政治人物，對自身言行負完全責任，針對去年7月他為社會帶來不好的示範，當時事發後便有表示的確不妥，有錯就認，絕不迴避，再次為他言行造成的社會爭議與不良觀感......
台美關稅簽署降到15%！民眾黨怒喊：賴清德漫天大謊、脅迫國會
台美對等貿易協定（ART）今（13）日清晨正式簽署，台美關稅確立降到15%且不疊加。對此，民眾黨痛批，欺騙人民，最後脅迫國會，談判過程徹底黑箱，民進黨當年對著馬政府疾呼「服貿簽訂前不能講、簽訂後不能改，完全是行政獨裁」，現在宛如迴力鏢打向自己。
另一種嗆法？漁夫帽男當面哭求黃國昌「拜託你找回良心」
即時中心／劉朝陽報導今（14）日是春節長達9天連續假期的第一天，許多民眾趕著辦年貨，候選人也紛紛把握機會，到人潮洶湧的市場拜票。不料，民眾黨新北市長參選人黃國昌，今日來到板橋花市拜票時，又遇到尷尬的情況，有一名頭戴漁夫帽的男子，走到黃國昌的面前，滿腹委屈地說「請你找回良心」。
林國成一句「X你娘」遭檢起訴 邱毅酸賴清德小肚雞腸：哪位總統沒被罵過？
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導前民眾黨立委林國成去年參加公開集會活動時，飆罵總統賴清德三字經，事後遭賴清德提告。台北地檢署偵結後，依公然侮辱...
「橘子」人在香港年後回台？柯文哲要爆料媒體改過自新
京華城案的關鍵人物「橘子」要回台了嗎？有媒體爆料「橘子」人就在香港，可能年後會回到台灣，對此柯文哲表示，去年一整年，這個媒體和北檢少數幾位檢察官勾結，淪為民進黨的打手，這是全民的普遍印象，希望在新的一年，他能改過自新。
總統享刑事豁免還告人？郭正亮嘆賴風度：大家怕得要死
前白委林國成在去年反大惡罷活動中，上台致詞時激動飆粗口，疑似以三字經辱罵總統，遭賴清德事後提出告訴，北檢也提起公訴。不少人提起名嘴鄭弘儀當年用三字經嗆前總統馬英九的事，前立委郭正亮直言，林國成都道歉了，還要告，凸顯出賴這個人的風度。
割頸案乾哥、乾妹律師費全民買單 千萬捐款恐淪賠償金
2023年新北市發生楊姓國中生遭割頸案，一審乾哥遭判刑9年、乾妹8年，二審加重至12年及11年，全案再上訴最高法院昨日駁回，楊父不滿1424萬元愛心捐款恐成賠償來源，甚至2人的律師費也由全民買單。
純愛也要明算帳！情侶合攻房市比例增 專家 ：聯名登記恐耗首購優惠
浪漫情人節來到，在愛侶們歡慶節日的同時，民眾成家步調已明顯趨緩。根據內政部統計，2025年全台結婚對數僅10.4萬對，創下45年來歷史新低，雖然結婚率下降，不少情侶仍選擇先「共築愛巢」合力買房；專家提醒，婚前購屋不僅是愛的承諾，更是財務觀的考驗，實務上常見分手後為產權對簿公堂，因此，合購務必在登記時載明出資持分比例，並保留完整金流紀錄，勿讓築巢美意在未來演變成難解的紛爭。
毫無存在感的國民黨主席
[FTNN新聞網]主筆／單厚之新北市副市長李四川昨天宣佈請辭參選新北，新北市長侯友宜和原本有意角逐市長的副市長劉和然都在第一時間表態支持，李四川不經初選...
王義川嗆李貞秀「不是立委」！喊話官員：公文直接碎紙機處理
中配民眾黨立委李貞秀的國籍爭議持續延燒。民進黨立委王義川13日說，李貞秀的態度相當囂張，之後行政官員們若收到李發來的公文，都不要打開，直接放進碎紙機就好，因為李就不是立委。
王世堅「蔡英文金句」挺高金綠炸鍋！英朝官員開轟：這種人非我同志
對於綠委王世堅聲援無黨籍原住民立委高金素梅，並指高金是「台灣派」遭支持者抨擊。對此，蔡政府時代的前客委會主委楊長鎮痛批，「我感覺這種政治人物跟我並非同志」。
高金素梅涉詐領助理費等案赴北檢說明 檢諭令100萬元交保
無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，台北地檢署10日指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談高金素梅到案。高金素梅因身體不適，檢察官11日凌晨請回，今天（13日）下午再度傳喚高金素梅說明，歷經3個半小時訊問後，檢察官諭令新台幣100萬元交保。
爆冷拉下黃國昌人馬！「家樂福員工」陳彥廷現身了 驚人學歷曝
民眾黨新北市第四選區市議員黨內初選近日公布，黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，民調結果由從未露面的「神祕黑馬」陳彥廷勝出。周曉芸此前爆料，沒人認識陳彥廷，他只是在家樂福上班超過10年的員工，更批他根本沒有準備好參選。不過當事人近日終於在媒體曝光了，表示會參選到底，他的驚人學歷也引發議論。
NBA名人賽》林書豪神奇飆進致勝八分球 MVP卻頒給別人
今年NBA全明星周末首場賽事NBA名人賽，靠著林書豪最後2分38秒飆進誇張八分球(因為名人賽有設四分球線且在字母隊兩倍得分時間內投進)，幫助字母隊以65比58擊退安森尼隊，不過令人傻眼的是，最後名人賽MVP還是頒給拿下17分的弗林，他也是連兩年獲選名人賽MVP，卻讓林書豪的賣力且相當關鍵演出形同空氣。
看製程被事業線吸走！蘆洲麻糬攤爆紅 粉絲：不小心排到一直讓位
位於新北市蘆洲區的「幸福麻糬春と秋」近日突然爆紅，不少部落客因拍攝老闆娘製作麻糬畫面，目光不禁被傲人上圍吸引，許多網友質疑，視線到底該看麻糬，還是事業線，部落客則笑說「真的是來買麻糬」，引發關注。
全球押注台北、立委卻擋軍購？媒體人開罵了
[NOWnews今日新聞]總統賴清德11日親自出面，呼籲在野黨儘速審議行政院提出的1.25兆元國防特別條例；國民黨團總召傅崐萁則強烈反擊，痛批賴清德以話術渲染情勢，並首度證實國民黨將提出自家版本，與民...
爆雙北ICU全滿 女腦出血瀕死「無處轉院」？衛福部急查曝數據
近日網路盛傳有雙北地區腦出血患者沒有加護病房能夠收治的狀況，對此，衛福部長石崇良表示，已請醫事司啟動調查，不過根據監測資料，台北市候床人數超過50人的只有台大醫院，其餘多數醫院候床病人都在30人以下，很多都來到新低，目前也並無發生需要ICU的病人，沒辦法安排收治的情形。
小年夜運勢一次看！5生肖財運爆棚 財神方位曝光
2026年2月15日是農曆的小年夜，命理專家小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文分享12生肖的運勢，並點名「5生肖」當天運氣爆棚。