林國成罵賴清德「X你娘」被起訴從重量刑 網炸鍋酸：民主國家？

民眾黨前立委林國成在去年反罷免活動中，在台上持麥公開用三字經「X你娘」辱罵總統賴清德，整個過程被網路直播放送。儘管林國成隨後道歉，坦承「一時情緒失控造成失言」，不過賴清德仍提出告訴。北檢12日偵結，依公然侮辱起訴，建請從重量刑。

PTT鄉民嘲諷，「馬英九有用過辱罵國家元首辦過人嗎」、「還好紅姨罵得是馬英九」、「大港開唱罵那麼多年沒事」、「紅姨那個真的看得出馬的氣度」、「心眼跟屁眼一樣小」、「笑死2026在中華民國不能辱罵元首」、「馬英九的氣量不是賴能比的」、「說個笑話，鬼島是民主國家」、「大家都知道校長心眼很小的」。

針對民眾黨去年7月20日「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」活動，林國成前委員遭賴清德總統提告台北地檢署今（12）日起訴一事，民眾黨回應，尊重賴總統法律上之權利，不過林前委員已於第一時間公開道歉並自省，期盼司法能給予公正裁決。未來，民眾黨全體公職人員將持續精進，並為全民衝鋒陷陣，不負所託。

