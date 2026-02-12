林國成罵賴清德「XX娘」 北檢依公然侮辱起訴求重刑

民眾黨前立委林國成在反罷免活動中辱罵總統賴清德，北檢認定公然侮辱且無悔意，依法起訴並建請從重量刑。（資料照片／王侑聖攝）



民眾黨前立委林國成去年（2025）在反罷免活動中，於公開場合以三字經辱罵總統賴清德。事後，林國成當晚即在臉書發文致歉，不過賴清德仍依法律程序提出告訴。台北地檢署調查後認定，林國成出於故意，在公開場合貶損賴清德名譽，構成辱罵國家元首之行為，且事後仍以各種說詞否認，難以認定有悔意，於12日依公然侮辱罪將其起訴，並建請法院從重量刑。

回顧案發經過，2025年全國掀起大罷免浪潮，民眾黨於7月20日下午在民進黨中央黨部前舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」集會，活動全程透過YouTube頻道「民眾之聲」進行直播。當天下午4點多，林國成登台發言時手持麥克風表示：「各位，我們已經忍耐他(指賴清德)整年，我要跟他、跟賴清德賴說，我咧幹～你娘啦！」並多次高喊「我咧幹～領帶啦！」

林國成爆粗口的言論隨即遭媒體報導，當晚林國成於臉書以「為情緒失控失言道歉」為題發文，表示「看到這麽多反對大惡罷的朋友願意站出來，又想起日前我到台南走訪看到的災民慘況，對比賴清德政府只想搞大罷免不顧災民死活，一時之間情緒失控造成失言，我在這裡要跟大家說一聲抱歉」。

台北地檢署在接獲賴清德提告後，調閱並勘驗現場錄影畫面，並綜合林國成發言前後的語境進行判斷，認為相關髒話並非其慣用語，也非在雙方衝突或情緒激動下的偶發失言。依整體發言脈絡觀察，檢方認定林國成係刻意在公開場合貶抑賴清德名譽，其言行已明顯超出一般人可合理忍受的範圍。

檢察官於起訴書中指出，林國成案發當時仍具立法委員身分，卻未就公共議題進行理性溝通或討論，僅因政治立場對立，便在造勢場合多次以言語辱罵身為國家元首的賴清德，顯示其欠缺尊重他人的法治觀念，相關行為實屬不當。加上其犯後仍以各種說法辯解否認，難認具備悔意，檢方因此建請法院對林國成從重量刑，以資警惕。

