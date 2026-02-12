林國成譙賴清德「ㄍㄋㄋ」慘了！檢起訴請求從重量刑

政治中心／綜合報導

民眾黨前立委林國成因去年在反罷免集會中，公開以三字經辱罵總統賴清德，引發社會譁然。儘管林國成事後雖於臉書道歉，坦言「情緒失控失言」，但賴清德仍堅持依法捍衛名譽提出告訴。台北地檢署今（12日）偵結，認定林國成公然損毀國家元首名譽且犯後飾詞否認，難認有所悔悟，正式依公然侮辱罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。





快訊／林國成譙賴清德「ㄍㄋㄋ」慘了！檢認「道歉沒用」起訴請求從重量刑

林國成助講時數度爆粗口，甚至以「三字經」辱罵總統賴清德。（圖／民視新聞、翻攝自YouTube@民眾之聲）

造勢舞台數度爆粗口 林國成道歉稱「一時情緒失控」





民眾黨去年大罷免期間，在民進黨中央黨部前舉辦反罷免造勢活動，並邀請台北市五位面臨罷免危機的藍委上台，其中民眾黨立委林國成助講時，卻數度爆粗口，甚至以「三字經」辱罵總統賴清德，「各位，我們已經忍耐他(指賴清德)整年，我要跟他、跟賴清德說，我咧幹～你X啦！」，事後遭到各界抨擊，林國成才在臉書發聲明道歉並解釋「看到這麼多反對大惡罷的朋友願意站出來，又想起日前我到台南走訪看到的災民慘況，對比賴清德政府只想搞大罷免不顧災民死活，一時之間情緒失控造成失言，我在這裡要跟大家說一聲抱歉」。





遭到輿論撻伐後，林國成在臉書發文致歉。（圖／翻攝自林國成臉書）









檢方認「並非偶然發言」 怒斥犯後毫無悔悟





賴清德遭到公然侮辱便向林國成提告，北檢接獲提告後，勘驗現場錄影畫面，確定林國成飆的粗口不是口頭禪，也非在雙方衝突時的失言或衝動下偶然發言，認為林國成是故意公然貶抑賴清德名譽，且逾越一般人可以合理忍受的範圍。檢方更進一步強調，林國成在偵辦過程中不僅飾詞否認犯行，更未展現出應有的反省態度，難以認定其有所悔悟。為維護社會公理與法律尊嚴，檢方於起訴後特別建請法院，對其辱罵元首的惡行予以從重量刑，以示懲戒。













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

