林國成酸「考試不及格留任」 陳昭姿：我簽的是代孕條款

立法院環衛委員會今天（8日）排審"人工生殖法"草案，因綠營對民眾黨立委陳昭姿推動的"納入代理孕母"，反彈聲大，因此今天法案還是沒能送出委員會。外傳若法案一直未過，陳昭姿就可以不用隨兩年條款辭職，同黨立委林國成猛酸"考試不及格還能留下，是什麼邏輯"。





民進黨立委林淑芬在台上發言 民眾黨立委陳昭姿在台下高舉手板抗議（圖／民視新聞）

立委（民）林淑芬：「代理孕母只有九條的條文，陳昭姿委員，我要叫妳陳九條嗎。」

遭酸"陳九條"，民眾黨立委陳昭姿，台下高舉手板抗議，因為立法院排審"人工生殖法"中代理孕母條文，意見分歧。

記者vs.立法院民進黨團總召柯建銘：「總召您是有下令希望今天可以出委員會嗎？」

民進黨團總召柯建銘，短暫現身委員會關心，傳出他和柯文哲會談後，下令讓法案送出委員會，但黨內立委還是對代理孕母入法，有疑慮。

立委（民）林淑芬：「陳菁徽委員，我不是說陳昭姿委員，妳是人工生殖領域的醫師和從業的這個產業的人，未來如果通過的話，生意也會好很多，但是這不用利益迴避嗎？」

衛福部長石崇良：「這在社會上，尚有一些爭議，需要更多的時間。」

立委（民眾）陳昭姿：「柯總召請問你在哪？」





多位民進黨女性立委出席立法院環衛委員會 表達對代孕納入人工生殖法條文的擔憂（圖／民視新聞）









會議進行中，陳昭姿一度離席，衝到柯建銘辦公室找人，還試圖向綠營立委莊瑞雄討救兵，兩人當眾爭執。

立委（民）莊瑞雄vs.立委（民眾）陳昭姿：「你要來支援我嗎？好朋友，我們是怎麼樣做好朋友的過去，我們的交情是什麼，（我們的交情跟妳今天的議題是無關的，因為涉及到別人的身體，所以真的就會比較謹慎）哪一件事不涉及？婚姻也涉及啊，你娶你老婆也不是你啊（妳這樣就亂比喻了啊）」

立委（民眾）陳昭姿：「（柯建銘總召有承諾妳，今天會出委嗎？），他應該是柯P那天拜訪他的時候，他說他想辦法要讓它出委。」

藍綠白場內外針鋒相對，直到下午四點才正式逐條審查，但台下綠營立委，也拋出質疑，是否淪為過水？

立委（民）劉建國：「我們委員會在8樓，水很難過啦，聽懂就知道。」

劉建國似乎早有預言，法案8日沒能出委，得等到下周再戰，不過陳昭姿在立法院，還有多少個下周？畢竟黨內兩年條款，2/1就到期，傳出她可能續留拚法案，讓同黨的林國成不忍了，節目上開轟就像考試及格要卸任、不及格的就要留任，不太符合邏輯。

立委（民眾）陳昭姿：「我跟柯P訂的不是兩年條款，我簡單說我訂的是代孕條款。」





立法院環衛委員會排審"人工生殖法"草案 逐條審查尚未結束因此未出委（圖／民視新聞）





陳昭姿堅持，兩年條款無法限制她的去留，看在其他任期進入倒數的白營同事們眼裡，恐怕都不是滋味。

