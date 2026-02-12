林國成飆罵賴清德「我咧！XXX！」 北檢起訴求從重量刑

社會中心／台北報導

林國成去年在民進黨中央黨部外的反罷免活動中飆罵賴清德。（圖／翻攝畫面）

民眾黨前立委林國成去年在民進黨中央黨部外的反罷免活動中，公開對總統賴清德飆罵『我咧！X你娘啦！』等語，賴清德依法提出告訴。台北地檢署今偵結，依公然侮辱起訴，認為林國成犯後飾詞否認，難認有所悔悟，建請法院從重量刑。

去年7月20日，民眾黨在民進黨中央黨部外北平東路舉行「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」集會，立委林國成上台宣講時指出「民進黨在執政，賴清德在當權，我們已經忍耐一年了，我要跟賴清德說『我咧！X你娘啦！』等語，另提及颱風賴清德到台南勘災時，又飆罵「我咧！結（台語）－領帶啦！」公開辱罵總統賴清德。

林國成當晚透過臉書貼出「為情緒失控失言道歉」聲明：「今日下午站在民主起義『反罷要贏、台灣要贏』的舞台上，看到這麼多反對大惡罷的朋友願意站出來，又想起日前我到台南走訪看到的災民慘況，對比賴清德政府只顧搞大罷免不顧災民死活，一時之間情緒失控造成失言，我在這裡要跟大家說一聲抱歉。」

台北地檢署偵查後，認為林國成身為立委，因政治立場對立，故意在造勢場合多次出言辱罵國家元首，貶抑賴清德名譽，行為實有不該，且犯後猶飾詞否認，難認有所悔悟，依公然侮辱起訴，建請法官從重量刑，以示懲儆。



