林國春表態力挺營養午餐免費 批綠揚言刪補助款

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

針對營養午餐是否全面免費，新北市議員林國春表態全力支持，主張新北市應跟進其他縣市推動政策。他也直言，有人一邊批評免費營養午餐是政策買票、恐造成資源排擠，另一邊卻在特定黨團提案時簽名連署，立場前後矛盾，讓政策討論失焦。

林國春指出，任何需要動用公帑的政策，在有限資源下勢必面臨取捨，地方政府的責任不是停在「做不到」，而是積極向中央爭取更多資源，設法兼顧不同政策目標。他強調，作為地方議員，理應站在家長立場，替家庭爭取能減輕負擔的措施。

林國春表示，物價持續上漲已是客觀事實，對多數家庭而言，營養午餐費用已成為長期支出壓力。從教育與健康角度來看，確保每位孩子在校園內都能吃到穩定且均衡的午餐，本就是公共政策應努力的方向，而非單純福利討論。

林國春指出，新北市議會國民黨團早在113年12月即依循桃園市實施經驗，在議會提出營養午餐免費的相關主張，但政策關鍵仍在於財源問題。他分析，新北市114年教育經費支出已是6都之冠，在中央資源分配下，地方財政空間相對有限。

林國春將矛頭指向中央，批評民進黨中央政府未落實已3讀通過的《財政收支劃分法》，甚至揚言刪減新北市一般性與計畫性補助款。他也點名行政院長卓榮泰對此表示屬於地方自治，形同將壓力全數推回地方，讓市府在面對約46億元經費需求時承擔高度挑戰。

林國春強調，理解市府在財政與行政上的困難，但政策不該因此停滯，因為孩子每天都要吃飯。他呼籲市府團隊在營養午餐免費政策上再努力一把，只要市府提出可行方案與財源規劃，議會將全力支持相關預算，確保政策能持續推進。

照片來源：新北市議會影音翻攝

