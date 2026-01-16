林國清拒調職、喬位置傳聞均非事實 警政署：高階警職調整依規辦理

即時中心／顏一軒報導

內政部警政署今（16）日上午11時發布重要人事異動，台北市警局長確定由高雄市警察局長林炎田接任，遺缺由警政署航警局長趙瑞華陞任；另，警政署副署長由警政署主任秘書郭士傑陞任。不過，平面媒體刊載報導稱，台南市警局長林國清不願接受安排、調任警政署副署長，因此申請提前退休，甚至爆出警政署長張榮興曾帶著趙瑞華、郭士傑拜訪高雄市長陳其邁，未獲陳青睞者將調任台南市警察局長。對此，警政署嚴正澄清，本次重要警職人事調整案，皆依相關程序辦理，相關說法均與事實不符。





《聯合新聞網》今日報導，台北市警察局長李西河、警政署副署長廖美鈴、刑事局長周幼偉今日屆齡退休，但截至10時52分前都未有消息，是因高層有意「喬位置」，讓林國清轉任警政署副署長，但因本人拒絕而未安排。不過，林國清已嚴正否認相關傳聞。

據報導，有風聲稱要安排林國清接任警政署副署長，但他不願接受安排，申請提前退休，也要藉此讓趙瑞華、郭士傑分別擔任高雄、台南的警察局長。

針對相關報導，警政署晚間發布文字聲明澄清，各警察機關重要警職調整時機，向以穩定治安為優先考量，並配合年度退休人員職務出缺，依警察人員人事條例及警察人員陞遷辦法等相關規定，參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等通盤檢討，並陳報權責機關核定。

最後，警政署強調，本次重要警職調整案，均依上開程序規定辦理，並事先知會各地方首長，關於部分媒體報載「因喬位置而遲未發布」及「某警察局長寧退休拒調職」等情，均與事實不符，警政署特予澄清說明。另為避免影響外界視聽與警政單位困擾，籲請未來勿再對警政人事作不實之臆測或報導。





