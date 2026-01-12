林國漳偕全體公職參選人拍拜年廣告 力拚團結勝選

迎接新的一年，民進黨宜蘭縣五合一選舉團隊，在縣政中心中央公園協力擎天廣場由民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進、縣長參選人林國漳偕全體黨公職參選人拍攝拜年廣告，力拚團結大勝選。（記者董秀雲攝）

農曆新年將屆，迎接新的一年，民進黨宜蘭縣二○二六年五合一選舉團隊，於昨（十二）日上午在縣政中心中央公園協力擎天廣場進行新春拜年廣告聯合拍攝，由民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進偕同宜蘭縣長參選人林國漳、鄉鎮長參選人及縣議員參選人，以「母雞帶小雞」，展現團結一致，請鄉親合力相挺，打贏年底選舉。「大家新年快樂，二○二六宜蘭民進黨準備好了，縣長、鄉鎮長、縣議員競選團隊，祝福鄉親馬到成功、萬事順興。」黨公職參選人，現任縣議員林麗因出國未克出席。

林國漳表示，新的一年，宜蘭正站在關鍵的轉捩點，面對產業升級、交通建設、社會照顧與世代傳承等重要課題，更需要一個團結、穩健、願意為地方打拚的執政團隊。他強調，這次與所有公職參選人一同入鏡，不只是拜年祝福，更是向鄉親承諾，民進黨會以整體戰力迎接挑戰，為宜蘭打造更好的未來。

尤其在教育與孩子照顧政策，林國漳表示，「吃飯讀冊免錢」政策將會延續，但也將同步精進執行品質，改善部分學校餐點保溫與運送不足、影響學生用餐意願與增加廚餘處理的問題，未來將升級相關設備，確保孩子能吃到熱騰騰、安心的營養午餐，並結合食農教育，優先選用在地、有機與可溯源食材，讓孩子在每天的一餐中，吃出健康，也學會認識宜蘭的土地與農業。

林國漳強調，協力擎天由民進黨黨公職候選人一起拍照，表示協力相挺，打贏選舉，不管縣市首長、鄉鎮長、縣議員一起表現民進黨團結一致的心，都能順利當選。