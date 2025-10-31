林國漳偕民進黨團隊拜訪長青會 黃惠慈：堅定為宜蘭努力
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導
宜蘭縣長參選人林國漳偕宜蘭民進黨部主委邱嘉進、宜蘭縣議員黃惠慈，以及台灣雜糧發展基金會董事長江聰淵等人今（31）日一早拜訪長青會。黃惠慈指出，這次拜訪長青會是為了要與在地鄉親長輩請益，感謝所有長輩的熱情與支持，這次的拜訪讓他們更有信心前行，堅定為宜蘭持續努力，她說，「方向對了，目標就不遠了！」
黃惠慈表示，今天非常榮幸能夠與林國漳、江聰淵和邱嘉進等人，一起拜訪長青會，與在地的鄉親長輩們見面並請益。她表示，民眾熱情的歡迎與支持，讓人倍感溫暖，也更堅定了團隊為宜蘭未來而努力的信念！
黃惠慈說，林國漳是民進黨徵召的宜蘭縣長候選人，林律師在法律與社會服務各方面豐富的經歷，以及對宜蘭土地的深厚感情，必定能帶領宜蘭邁向更加美好的未來。她期盼，「大家全力支持，相信在國漳律師未來的執政與帶領下，宜蘭將會再次擦亮民主聖地的招牌。」
「我更堅定的相信，方向對了，目標就不遠了！」黃惠慈強調，這場長青會的拜訪，受到長輩們熱烈的支持與鼓勵，讓團隊對未來的發展充滿信心，讓我們團結努力，堅定前行，讓宜蘭邁向更光明的未來。
此外，宜蘭縣議員林佩螢昨日則透露，林國漳到訪相談，林律師提到家人從反對到支持，成為最溫暖的前進力時，還默默流下淚來。她說，「家人」永遠是所有公職內心最強大的支柱，這個角色隨時支持著公職們無時無刻的任何需求，過程中自己也和林國漳交換了很多關於縣政的現況與看法，期待未來與國漳縣長一起為宜蘭打拚。
照片來源：黃惠慈臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
花蓮議員鍾素政稱座談會「走形式」？ 張峻反嗆：變相承認在過水
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
因應毛豬禁運禁宰 宜蘭補助豬隻運輸業者每車1.5萬元
為防堵非洲豬瘟疫情擴散，農業部祭出全國毛豬禁運禁宰措施，宜蘭縣政府昨天在議會專題報告時提到將加碼補助相關業者的損失，今天（31日）縣府確定將補助豬隻活體及屠體運輸業者每車1.5萬元，以及開市後免收15天豬隻拍賣成交管理費。中時新聞網 ・ 6 小時前
指新財劃法宜蘭僅16億運用 黃琤婷憂人力、制度配套未跟進
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導 新財劃法新增財源恐不如預期，宜蘭縣議員黃琤婷今（31）日在議會質詢時指出，財劃法通過後外界普遍認為宜蘭縣將增加 128 億元普通統籌分配稅款，但實際可運用的財源遠不如數字顯示。根據縣府提供資料，及局處長答詢得知，真正新增的財源約為26億元，其中10億元必須用來償還長期債務，剩下約16億元能作為施政彈性運用。黃並指出，...匯流新聞網 ・ 6 小時前
立院表決國發基金不當投資調查報告 民進黨舉牌 (圖)
立法院國發基金調查委員會擬具調查報告，認為國發基金有不當投資決策缺失。立法院會31日上演表決戰，雖民進黨立委反對，但仍不敵藍白人數優勢，調查報告將送經濟部與國發會參考。圖為民進黨立委高舉反對手板表達立場。中央社 ・ 5 小時前
非洲豬瘟病毒株完整定序 應變中心下午公布
台中梧棲養豬場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，經台中市府連續2次清潔消毒後，該案場仍持續在環境中檢出陽性，中央昨派遣30名國防部化學兵協助清消，但場勘前發現案場內連糞土都沒清，已再加派50名化學兵，非洲豬瘟中央災害應變中心今下午3時3分將說明最新情況，也將首度公布病毒完整基因定序結果。自由時報 ・ 6 小時前
新北、連江消防交流 簽MOU合作備忘錄
為深化區域聯防機制，新北市政府消防局陳崇岳局長繼今年3月率隊至連江縣進行業務交流後，連江縣消防局10月30日由曹典鈺局長率領消防及義消人員約百人，跨海來到新北市政府消防局進行回訪交流。新北市消防局由陳國忠副局長率領各級幹部於局本部9樓研討交流。 交流活動首先安排連江縣消防、義消人員觀摩新北市政府消防局指揮中心的報案受理與案件派遣機制。隨後轉往觀摩特種搜救隊的專業車輛與裝備器材，分享新北應對都會區與複合型災害的防救作為與能力。 消防局長陳崇岳指出，兩地雖地理相隔跨海，對守護民眾生命財產安全目標一致。並指連江縣地處離島，長期受颱風、海象不穩等自然條件影響，救災資源相對有限，透過兩地的緊密合作，更能有效提升連江縣的緊急應變與救援效率。陳崇岳表示，如同新北市特搜隊近期對花蓮重大災區的跨縣市馳援任務，以及連江縣消防局近年引進救災機器人、無人機等高科技裝備的努力（成功爭取逾七千萬經費），兩地皆展現了不斷精進專業、追求卓越的決心。未來雙方義消更將在搜救訓練、無人機應用、災害現場指揮機制等領域進行更深層次的技術合作，共同提升救災量能。 交流活動由新北市消防局陳崇岳局長與連江縣消防局曹典鈺局長正式簽訂合台灣好新聞 ・ 6 小時前
M1A2T成軍 賴清德：堅決反併吞侵略、反對一國兩制
國軍首支換裝M1A2T主力戰車的部隊正式成軍，總統賴清德今（31）日親自主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。賴清德致詞強調，只有實力才能帶來真和平，台灣要不卑不亢，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對「一國兩制」，維護自由民主與國家主權。自由時報 ・ 7 小時前
邀習近平吃雞排引攻擊 黃國昌：中性描述綠都急著抹紅真是沒出息
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民眾黨主席黃國昌日前接受廣播節目專訪時說，不排斥會見中國國家主席習近平，還說可邀習近平吃雞排，此語引來不少綠營側翼...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
長輩話變少、鬱鬱寡歡…竟是「失智症」作祟！憂鬱症vs.失智症怎區分？醫曝1關鍵
80歲的謝老先生近來變得越來越孤僻，不與人交談、對任何事都提不起興趣。家人原以為他罹患老年憂鬱症，但就醫檢查後竟發現是失智症，讓全家人都大吃一驚。衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行指出，許多失智症患者早期的外在表現就像憂鬱症，兩者甚至可能同時存在，因此若長輩出現情緒低落或退縮行為，務必要就醫釐清病因。家......詳全文良醫健康網 ・ 9 小時前
M1A2T戰車成軍！賴清德：反對推進統一、一國兩制 只有實力帶來真和平
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導賴清德總統今（31）日在新竹湖口營區主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」，他指出反對推進統一、反對...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
台北電器展搭普發萬元 電視折11萬 洗衣機折2萬3
財經中心／唐詩晴、嚴文謙 台北報導今天(31)登場的台北電器展，適逢雙11購物節，再搭上普發現金、家電節能補助即將截止等話題，趁勢大打折扣，催買氣。現場除了有萬元家電專區，電視最多直接砍了11萬，在廠商加碼刺激下，還預估整個檔期業績上看20億。民視財經網 ・ 6 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 9 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
百大旅美台將》台灣投手很難站穩大聯盟 王建民有話直說
王建民大聯盟生涯戰績68勝36敗、防禦率4.36，締造許多大紀錄，包含第1位在大聯盟季後賽拿下勝投的亞洲球員、第1位在大聯盟拿下勝投王的亞洲球員（2006年奪19勝，榮膺美聯勝投王）、第1位在大聯盟開幕戰擔任先發投手的台灣投手、第1位拿到世界大賽冠軍戒指的台灣球員、大聯盟生涯累計最多勝的台灣投手，2自由時報 ・ 11 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 10 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前