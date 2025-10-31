林國漳偕民進黨團隊拜訪長青會 黃惠慈：堅定為宜蘭努力 147

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣長參選人林國漳偕宜蘭民進黨部主委邱嘉進、宜蘭縣議員黃惠慈，以及台灣雜糧發展基金會董事長江聰淵等人今（31）日一早拜訪長青會。黃惠慈指出，這次拜訪長青會是為了要與在地鄉親長輩請益，感謝所有長輩的熱情與支持，這次的拜訪讓他們更有信心前行，堅定為宜蘭持續努力，她說，「方向對了，目標就不遠了！」

黃惠慈表示，今天非常榮幸能夠與林國漳、江聰淵和邱嘉進等人，一起拜訪長青會，與在地的鄉親長輩們見面並請益。她表示，民眾熱情的歡迎與支持，讓人倍感溫暖，也更堅定了團隊為宜蘭未來而努力的信念！

黃惠慈說，林國漳是民進黨徵召的宜蘭縣長候選人，林律師在法律與社會服務各方面豐富的經歷，以及對宜蘭土地的深厚感情，必定能帶領宜蘭邁向更加美好的未來。她期盼，「大家全力支持，相信在國漳律師未來的執政與帶領下，宜蘭將會再次擦亮民主聖地的招牌。」

「我更堅定的相信，方向對了，目標就不遠了！」黃惠慈強調，這場長青會的拜訪，受到長輩們熱烈的支持與鼓勵，讓團隊對未來的發展充滿信心，讓我們團結努力，堅定前行，讓宜蘭邁向更光明的未來。

此外，宜蘭縣議員林佩螢昨日則透露，林國漳到訪相談，林律師提到家人從反對到支持，成為最溫暖的前進力時，還默默流下淚來。她說，「家人」永遠是所有公職內心最強大的支柱，這個角色隨時支持著公職們無時無刻的任何需求，過程中自己也和林國漳交換了很多關於縣政的現況與看法，期待未來與國漳縣長一起為宜蘭打拚。

照片來源：黃惠慈臉書

