林國漳出席新愛佳協會理事長交接 提4大新住民政策

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣「新愛佳協會」昨日舉辦理事長交接典禮，宜蘭縣長參選人林國漳也受邀參加。林國漳今（12）日表示，他昨日受邀參加佳新愛佳協會理事長交接，和來自印尼、越南、菲律賓、泰國等多個國家的新住民朋友們相聚交流，現場充滿溫暖與力量。他說，看見大家自在分享生活、彼此扶持的笑容，讓他再次深刻感受到新住民朋友不只是宜蘭的一分子，更是讓宜蘭走向世界的重要力量。

林國漳表示，去年在宜蘭成立了「新住民諮詢站」，陪伴、服務許多新住民家庭。一路走來，他始終相信，真正好的政策，不只是給補助，而是給機會、給舞台，讓每一份多元，都能成為宜蘭的優勢。

「政府該做的，是整合公私部門資源，讓大家真正站上舞台、被聽見、被尊重。」林國漳也說，藉這個機會，和大家分享他對宜蘭新住民政策的願景「宜蘭新美力」，從補助到培力，把多元變成優勢。他指出，希望翻轉過去把新住民視為「受助者」的思維，讓新住民朋友從生活的參與者，進一步成為公共事務的共同決策者。

此外，林國漳也提出未來針對4大新住民政見，第一，決策參與，強化新住民事務委員會功能，大幅增加新住民代表進入決策層級，政策不再是「替您們想」，而是「聽您們說」。其二，法律與財稅權益保障，擴充新住民法律與財稅諮詢服務，協助處理生活中的法律、稅務與權益問題，讓每一天在宜蘭的生活都更安心。

林國漳提及，第三，對於實質助學支持，針對年所得未達60萬元的新住民家庭，提供從國小到大專的助學金，不讓孩子因為經濟而失去學習與翻轉未來的機會；最後，則是文化溯根，他將推動《返鄉不只是旅行》計畫，補助新二代回到父母原鄉進行深度文化交流，每案最高10萬元，培養真正具備國際視野與文化理解力的下一代。

「未來，他也希望和大家一起，打造一個友善、尊重、多元、走向世界的宜蘭。」林國漳強調，希望讓宜蘭成為新住民朋友真正的第二故鄉「他鄉變故鄉」，宜蘭不是暫時落腳的地方，而是可以安心生活、放心打拚、驕傲說「這是我的家」的城市。他也感謝新愛佳協會多年來，陪伴許多新住民朋友走過適應與成長的路。

