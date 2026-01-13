林國漳出席礁溪鄉基層座談 主張全面優化營造「溫泉小鎮」 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣長參選人林國漳今（13）日前往礁溪鄉農會出席基層座談。會前接受聯訪時，林國漳針對礁溪未來提出「泉新礁溪」升級行動，並主張以溫泉小鎮營造為核心。他強調，礁溪不只是世界級的溫泉勝地，更應透過交通、空間、環境與文化底蘊的全面優化，讓溫泉鄉轉型為具備質感與慢活氛圍的現代化城鎮。

林國漳指出，為解決長期以來平交道對市區發展的切割，他將全力爭取「鐵路高架化」向北延伸，串聯頭城、礁溪至四城段。透過交通動線的縫合，不僅能解決塞車與安全問題，更能帶動溫泉區周邊土地的高效開發，讓礁溪門戶煥然一新。

除了硬體建設，林國漳也關注礁溪獨有的文化資產，承諾將傾力推廣二龍河「跪姿龍舟」競渡文化，這是全台灣唯一的特色傳統，具備國際級的觀光潛力。他未來將結合節慶與深度旅遊，讓這項傳承2百年的文化成為礁溪最亮眼的文化名片。

林國漳主張以「溫泉小鎮營造」為核心，建構完善的步行城市系統，營造礁溪獨有的慢活氣息，打造綠意與人文兼具的徒步區，讓居民與遊客能在溫泉鄉自在漫步。

林國漳認為，要維護溫泉區的永續環境，看不見的基礎建設至關重要。他將積極向內政部國土管理署爭取開辦「礁溪污水下水道系統」，提升環境衛生與水質。同時，將針對「礁溪都市計畫」進行全面檢討與都市更新，活化老舊空間，讓溫泉小鎮風貌升級。

林國漳強調，礁溪具備極佳的發展潛力，未來將落實這些建設與文化行動，讓礁溪不僅是遊客熱愛的溫泉鄉，更是礁溪鄉親引以為傲的「宜居文化新典範」。

此外，針對高鐵延伸宜蘭一事，林國漳回應，只要是對宜蘭縣民好的政策，我們都應該來支持，這也是宜蘭縣民的期待，尤其作為縣政團隊，更需要思考的是，如何準備好迎接高鐵的來臨，宜蘭縣政府要做好準備與規劃。

照片來源：林國漳辦公室

