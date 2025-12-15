林國漳北門口掛首面看板 宜蘭縣長選戰升溫

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳選在出生地宜蘭北門掛上第一面縣長參選看板。（林國漳競選聯絡處提供）

記者張正量／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳十五日於出生地宜蘭市北門口，完成首面競選看板吊掛，這是繼民眾黨陳婉惠宣誓代表民眾黨參選縣長外第二人掛起看板，至於國民黨有意願參選的議長張勝德則是掛上爭取國民黨黨部看板。

林國漳指出，正因出身基層，更能體會家庭壓力與弱勢處境。取得律師資格後，他選擇返鄉服務，長期投入公益與法律扶助工作，協助創立「宜蘭縣車禍受難者關懷協會」，並擔任法律扶助基金會宜蘭分會會長，盼以專業為需要的人提供實質支持。林國漳表示首面看板設於出生地，不只是情感回望，更是自我提醒–不忘來時路、保持謙卑、堅持公義，將資源送到真正需要的地方，打造讓人安心生活的宜蘭。

另方面，地方選戰布局陸續展開，已獲民眾黨提名參選宜蘭縣長的陳琬惠，也已掛設競選看板；現任議長張勝德亦於多處路口設置看板，爭取國民黨宜蘭縣長提名。