（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，今（15）日於其出生地宜蘭市北門口完成第一面競選看板的吊掛作業。林國漳表示，選擇從出生、成長的地方出發，是因為自己一路走來，始終記得基層生活的艱辛，也更清楚政治若要有意義，必須回應弱勢、回到人民的日常，這正是他投入公共事務、參選縣長最根本的初衷。

林國漳參選宜蘭縣長在出生地懸掛首面看板 訴求「正派」與「關懷弱勢」 - https://www.watchmedia01.com

林國漳表示，自己成長於並不寬裕的家庭，童年時期全家向北門口的蔡清滿先生租屋，長年受到房東的照顧與體諒。而之所以選擇在這裡懸掛第一面競選看板，源自一次基層拜訪中偶然與房東蔡先生重逢，他開心地拉著我的手表示支持，並主動提出願意讓看板掛在自家外牆，直言「這是我第一次讓政治人物把看板掛在我這裡」。

廣告 廣告

蔡清滿表示，國漳從小就很認真，也很懂事，看到他願意選擇挺身而出為宜蘭做事，真心替他高興，也願意支持他。

林國漳指出，正因為從小在不寬裕的環境中長大，因此，更能體會基層家庭的壓力與無助。考取律師後，沒有選擇留在資源充足的地方發展，而是毅然返鄉服務，長期投入公益與法律扶助工作，協助創立「宜蘭縣車禍受難者關懷協會」，並擔任法律扶助基金會宜蘭分會會長，希望透過自己的專業，為每一位需要幫助的人，撐起一個可以依靠的保護傘。

林國漳參選宜蘭縣長在出生地懸掛首面看板 訴求「正派」與「關懷弱勢」 - https://www.watchmedia01.com

林國漳表示，第一面競選看板掛在出生地，不只是情感上的回望，更是提醒自己不忘初衷、不忘來時路，保持謙卑、堅持公義，持續把資源送到真正需要的地方。林國漳強調，未來他將以正派、溫暖、務實的態度，結合長年公益實踐與縣政參與的經驗，推動更公平、更有感的政策，讓宜蘭成為每一個人都能安心生活、被好好照顧的地方。