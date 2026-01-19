林國漳向消防人員致敬 提出3大具體照顧方案 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

消防節到來，宜蘭縣長參選人林國漳今（19）日表示，他要向所有消防與救災相關人員，致上最深的感謝與敬意。針對相關福利，林國漳提出未來將全力推動照顧消防人員3大具體方案，成為救災後盾。

林國漳指出，119這3個數字，是每一位台灣人在面對火警、災害、緊急時刻時，最直覺、也最讓人安心的存在，感謝消防人員身為第一線的救災者，總是在關鍵時刻，用自己的生命守護公共安全。

林國漳表示，照顧消防人員，不能只停留在口頭感謝，更必須落實在 人力、制度與生命安全的保障上。他承諾，未來進入縣政府，將全力推動3項具體作為，照顧消防相關人員。

林國漳提及，第一，首先協調中央，優先增加宜蘭縣消防人力，依現行預算員額，宜蘭縣消防人力可增至448 人，但目前實際僅有395人。他將積極向中央爭取增加人力，減輕第一線同仁過度負擔。

第二、為民服務勤務全面檢討委外，降低警消勤務壓力、強化救災專業。目前捕蜂勤務已委外，但抓蛇勤務仍由消防局承擔。林國漳指出，未來將全面檢討非救災本業的勤務，回歸專業分工，讓消防人員專心救命。

林國漳再指出，第三，提高義消人員意外保險與協勤補助，成立專案小組，盤點現有經費與預算空間，逐步提高義消的保險保障與協勤費用，讓每一位投入救災的夥伴，都有更完整的後盾。

「消防節，向所有堅守崗位的消防與義消夥伴，致上最深的敬意。」林國漳強調，謝謝你們，守護台灣，守護宜蘭，守護家園的每一個人。

照片來源：林國漳臉書

