林國漳回應國民黨宜蘭縣長黨內初選協調 抱持「尊重」態度

▲民進黨宜蘭縣長參選人林國漳回應國民黨在中央黨部進行宜蘭縣長黨內初選的協調，抱持「尊重」。（記者董秀雲攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳針對國民黨於今（十六)日在中央黨部進行宜蘭縣長黨內初選的協調，林國漳表示，對於他黨內部的提名機制，一向抱持「尊重」的態度。不論是「藍藍合」或「藍白合」，對他而言最核心的任務始終沒有改變。會持續按照既定的節奏，深入基層走訪各族群。針對不同縣民的需求，提出最紮實的政見。

林國漳強調，他始終相信，選舉不是為了政黨利益，而是為了照顧全體縣民，自己會秉持「不分黨派、只問民生」的初衷，努力爭取成為一位服務全體縣民的「全民縣長」。

另對於吳宗憲委員為林國漳參選人對「0-6歲掛號費補助」政見，吳宗憲委員批評「補助不樂觀」，林國漳則說，謝謝吳委員的指教，但生活中的小細節，往往是年輕家長最沉重的負擔。他說，政治的溫暖，就體現在政府願不願意分擔這些小負擔。不論政見規模大小，只要對縣民有益，就會堅持去做，有時正是這些微小的「小確幸」，才能匯聚成家庭中大大的幸福感。

林國漳指出，許多年輕父母在養育孩子的過程中，面臨的不只是開銷，還有生活型態改變帶來的種種隱形成本。對某些人來說，一00、二00 元的掛號費可能是小錢，但對一個育兒家庭而言，孩子生病通常需要多次回診，這些點點滴滴的支出累積起來，就是實實在在的經濟壓力。