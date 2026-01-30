林國漳守護宜蘭長者 推動帶狀皰疹疫苗補助
▲民進黨宜蘭縣長參選人林國漳與縣議會黨團邀請黃建財醫師正式發表，「『蛇』麼都不怕」健康計畫，承諾當選後將編列專款補助帶狀皰疹疫苗，重點照顧經濟弱勢與高風險族群，讓宜蘭長輩不再因疫苗施打費昂貴而卻步。（記者董秀雲攝）
帶狀皰疹俗稱皮蛇是宜蘭長者健康的隱形殺手。根據統計，每三個人就有一人可能感染，那種如電擊、火燒般的長年劇痛，往往造成家庭沉重的照護負擔。宜蘭縣長參選人林國漳與民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌、縣議員林佩螢、林麗、謝燦輝、吳宏謀，並邀請黃建財醫師於今（三十）日正式發表「『蛇』麼都不怕」健康計畫，承諾當選後將編列專款補助帶狀皰疹疫苗，重點照顧經濟弱勢與高風險族群，讓宜蘭長輩不再因疫苗施打費昂貴而卻步。曾經患過兩次皮蛇的縣議會黨團總召陳文昌表示，這是很好的政策，全力支持。齊喊：接軌國際標準，打造健康宜蘭。
【實質補貼】弱勢全額補助、一般長者補助三千。林國漳指出，目前市面上帶狀皰疹疫苗每劑價格不菲，對許多家庭來說是一筆不小的開銷。為了減輕縣民負擔，他提出具體的補貼方案：弱勢族群百分百守護：針對低收、中低收入戶及五十五歲以上原住民，縣府將全額補助疫苗費用，讓最需要的家庭不再為醫藥費發愁，確保弱勢長輩享有同等的健康權利。六十五歲以上長者補貼：設籍宜蘭縣六十五歲以上長者，接種疫苗由縣府定額補助三千元。林國漳特別強調，補助將以慢性病患者等高風險族群為優先，精準保護最脆弱的長輩。
【施政目標】四年覆蓋率三成，精準打擊「預防重於治療」。林國漳表示，據統計國人一生中感染帶狀皰疹的機率超過百分之三十，引發的神經痛常令長者生活品質崩潰。然而，目前國內接種率極低，不到百分之十，仍有極大的提升空間。 他進一步分析，高風險族群不僅更易感染，症狀通常更嚴重且疼痛感更強，後續引發的長期神經痛及醫療支出更是驚人。因此，他設定「四年疫苗施打涵蓋率百分之三十以上」為施政目標。在縣府預算有限的情況下，他堅持「預防重於治療」，透過精準補貼優先照顧弱勢及高風險長者，避免未來耗費更龐大的醫療資源。
【精算紅利】四年投入一點五六億，創造全縣健康資產。林國漳強調，這項計畫秉持「專業精算、精準照顧」的精神，規畫在四年內投入一點五六億元預算，預計為全縣三點一六萬名長者提供疫苗補助。這筆預算不只是補貼，更是一項具備長遠效益的健康投資。林國漳指出，透過前端的疫苗保護，能有效降低長者進入急診與長期門診的機率，並減輕家庭在照護上的勞心勞力。他承諾，當選後將以紮實的縣政規劃，讓宜蘭長輩活得健康、活得尊嚴，讓宜蘭成為一個讓長者安心踏實生活的溫暖家園。
黃建財醫師表示，貼近實際，施行好的政策表達贊成，皮蛇不是什麼大病，但痛起來要人命，而且都無法工作，侵犯中樞神經還有併發症，甚至眼睛也會造成失明。估計打一劑疫苗九千元，半年內打第二劑共計約需一萬八千元。由於疫苗施打費所需經費昂貴，林國漳回應，打算以集體採購透過大量採購來降低費用。
