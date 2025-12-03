林國漳尊重陳琬惠參選 陳文昌批民眾黨把宜蘭選民當政治籌碼 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

針對民眾黨今（3）日徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示，只要對宜蘭有心、願意為宜蘭投入心力、讓宜蘭更好，任何人參選宜蘭縣長都尊重並且祝福。宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌則表示，民眾黨突然在今日下午徵召陳琬惠，表面是提名，實質卻是一場藍白權力算計下的「位置競逐戰」，把宜蘭縣民當政治籌碼。

針對外界質疑是否會因此「藍白合破局」，林國漳表示，至於藍白合是否破局，這是其他政黨內部事務，他無從判斷，也尊重藍白兩黨後續的協商結果。

林國漳強調，他會持續一步一腳印走入基層，傾聽民意、回應需求，專注把自己的角色做好，全力以赴，爭取更多縣民的支持與認同。

「這不是任命，是談判；不是理念，是權力分贓。這種把宜蘭選民當成政治籌碼的行徑，我們不能接受。」陳文昌直言，藍營內部的權力鬥爭，讓民眾黨看見了可乘之機，因此在此時間點推陳琬惠，根本不是基於地方需求，而是為了替藍白合的棋盤放上一顆「可交易的政治棋子」。

「這不是參選，是等待被喬；不是為宜蘭，是為權力。」陳文昌直指，這場提名根本呈現了現代政治的官場現形記，不是因為公共政策需要這個人，而是因為藍白正在彼此盤算、試探、交換。而陳琬惠的角色，從新聞內容看得一清二楚，不是準備服務宜蘭，而是準備被「搓湯圓」。

照片來源：林國漳辦公室

