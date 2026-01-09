林國漳承諾營養午餐免費全面延續 再推食農教育精進品質 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

近日各界討論營養午餐免費議題，卻有地方耳語流傳宜蘭若政黨輪替將取消教育福利。對此，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今（9）日公開闢謠，給予家長強而有力的定心丸，承諾「吃飯免錢、讀冊免錢」的好政策不但會全面延續，更要精進品質成立精進委員會，推動食農教育並降低廚餘。他強調，營養午餐的主軸應是「不只讓孩子吃飽，更要吃得健康、吃得有知識」，未來將透過制度改革與食農教育，讓政策品質再升級。

對於破解不實耳語，林國漳表示，對孩子好的政策不分黨派，他承諾全面延續，關於取消福利的說法完全是不實謠言；只要是對孩子好的事，就沒有政黨之分。他承諾，吃飯免錢與讀冊免錢的福利絕對會繼續，請家長們百分之百放心。

林國漳提及，不僅要精進午餐品質，推動「熱熱吃飯」，從源頭降低廚餘。他直言，目前執行細節仍有進步空間，許多家長、孩子反映飯菜不夠熱導致胃口不佳，進而造成廚餘量過多、資源浪費。

林國漳表示，未來將成立「縣級營養午餐精進委員會」，重新檢視招標策略，改善保溫與運輸設備，讓孩子能「熱熱吃飯」，好吃、溫度夠，孩子自然願意吃完，從根本降低廚餘量。

「營養午餐要吃出健康、吃出知識，讓對孩子好的事，一年比一年做得更好。」林國漳強調，要紮根食農教育，營養午餐不只是填飽肚子，更是知識與生命教育。他提出更深度的教育願景，主張優先選用宜蘭在地、有機食材，並將午餐結合「食農教育」。讓孩子在用餐時，能了解在地農業、學會珍惜食物。

