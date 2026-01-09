林國漳承諾「吃飯、讀冊免錢」全面延續 推動食農教育並降低廚餘

營養午餐免費議題熱議，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳公開闢謠，「吃飯免錢、讀冊免錢」的好政策不但會全面延續，更要精進品質。（記者董秀雲攝）

▲營養午餐免費議題熱議，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳公開闢謠，「吃飯免錢、讀冊免錢」的好政策不但會全面延續，更要精進品質。（記者董秀雲攝）

針對近日各地紛紛討論營養午餐免費議題，地方耳語流傳宜蘭若政黨輪替後將取消教育福利，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今（九）日公開闢謠，給予家長強而有力的定心丸。林國漳承諾，「吃飯免錢、讀冊免錢」的好政策不但會全面延續，更要精進品質。他強調，營養午餐的主軸應是「不只讓孩子吃飽，更要吃得健康、吃得有知識」，未來將透過制度改革與食農教育，讓政策品質再升級。

廣告 廣告

紮根食農教育：營養午餐不只是填飽肚子，更是知識與生命教育。林國漳提出更深度的教育願景，主張優先選用宜蘭在地、有機食材，並將午餐結合「食農教育」。讓孩子在用餐時，能了解在地農業、學會珍惜食物。林國漳強調：「營養午餐要吃出健康、吃出知識，讓對孩子好的事，一年比一年做得更好。」

破解不實耳語：對孩子好的政策不分黨派，承諾全面延續。林國漳明確表示，關於取消福利的說法完全是不實謠言。「只要是對孩子好的事，就沒有政黨之分。我承諾，吃飯免錢與讀冊免錢的福利絕對會繼續，請家長們百分之百放心。」

精進午餐品質：推動「熱熱吃飯」，從源頭降低廚餘。林國漳指出，目前執行細節仍有進步空間，許多家長、孩子反映飯菜不夠熱導致胃口不佳，進而造成廚餘量過多、資源浪費。成立「縣級營養午餐精進委員會」： 重新檢視招標策略，改善保溫與運輸設備。林國漳目標明確：讓孩子能「熱熱吃飯」，好吃、溫度夠，孩子自然願意吃完，從根本降低廚餘量。