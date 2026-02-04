林國漳拋宜蘭農產3大保障支柱 承諾8年挹注12億躍升國際精選 11

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣長參選人林國漳今（4）日出席頭城鎮農會所舉辦的農民節活動，宜蘭縣議員林詩穎也陪同出席，林國漳在致詞時正式向農民朋友們提出農業政見，推出「安心健康—宜蘭品牌好農計畫」。林國漳說明，宜蘭農產應兼具生態價值與國際吸引力，他承諾未來8年將投入12億經費，透過農產3大保障支柱，將宜蘭農產從在地嚴選轉型為國際精選。

林國漳強調，宜蘭擁有獨立且潔淨的灌溉水源與環保立縣的優良傳統，農業不應只是傳統產業，更應是兼具生態價值與國際競爭力的「宜蘭品牌」。他承諾未來8年將投入12億元經費，透過「農業保險雙軌保障」、「有機面積倍增」以及「建立動物福利基準」3大支柱，將宜蘭農產從在地嚴選提升為國際精選。

「以制度化保障，且首入保險者由縣府加碼，可使農民安心生產。」林國漳指出，宜蘭位處颱風迎風面，農民常因氣候變遷血本無歸。他提出「農業安全網」，主張推動農業保險與天然災害救助雙軌並行。除中央補助50%保費外，承諾縣府將常態補助33%；針對「首次加入」農業保險的農戶，縣府補助更將提高至45%（合計中央達95%），讓農民幾乎零負擔入保，確保農產損失有制度化的補償。

「宜蘭應成為台灣的有機新典範！」林國漳表示，他將推動「農藥減半」計畫，目標在任內將有機耕作面積從現有的870公頃，翻倍提升至2000公頃，佔全縣可耕地8.6%，這將是全球平均比例的4倍。此計畫不僅能維護生態多元性，預計每年可減碳1224公噸二氧化碳當量，實踐淨零排放目標。

針對有機農友最擔心的鄰田污染問題，林國漳規劃設置「有機農業促進區」。他說，除中央提供的補助外，未來縣府將加碼獎勵，其一，首獲認證土地， 每公頃最高獎勵1萬元；其二，促進區專案，區內有機田每公頃補助1萬元，並優先支持公共設施；其三，驗證費減免，結合中央資源，達成驗證費全額補助。

林國漳認為，現代農業必須尊重生命價值，提出將「動物福利」納入宜蘭品牌核心，推廣包括雞隻夜棲、沙浴及鴨群水浴等友善飼養基準，並透過「植物診療師」輔導合理防治，建立友善品牌，推動動物福利與國際接軌

此外，林國漳說，他將強化田間與市場的抽驗機制，建立可溯源的監測系統，讓「宜蘭品牌」成為安全、健康的代名詞。從行銷升級開始，讓宜蘭品牌從校園食堂走到國際市場。在通路拓展上，他並主張將宜蘭農產優先納入學校營養午餐與長青食堂，並結合宜蘭17處休閒農業區推動食農教育與企業ESG媒合。再者，針對外銷，未來運用台灣與美、加、日、澳等8國簽署的有機同等國協定，積極帶領小農參與海外食品展，建立「宜蘭品牌」的國際信譽。

照片來源：林國漳辦公室

