▲民進黨宜蘭縣長參選人林國漳接受資深媒體人黃暐瀚專訪，暢談從律師、教師跨足政壇的心路歷程。（圖：林國漳競辦提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳日昨接受資深媒體人黃暐瀚專訪，暢談從律師、教師跨足政壇的心路歷程。林國漳強調，宜蘭正站在歷史的十字路口，他將以三十年法律與長期餐與縣府運作的行政經驗，透過「完善五轉搭配小黃公車」的交通計畫、文化觀光深度結合，產業與教育資源對接，帶領宜蘭轉型為「鄉村城市」。林國漳表示，自己有信心跨越政治光譜、突破黨派限制，成為宜蘭縣民心中真正的「最大公約數」。

受游錫�感召返鄉，三十年磨一劍絕非「行政生手」。被問及為何歷次婉拒徵詢，此次卻毅然參選？林國漳感性表示，三十年前受老縣長游錫�感召返鄉，服務基層早已是他的生命主軸。他曾覺得擔任律師與教師是一生的理想，樂於幫助人了解法律、保護自身權益。但眼見國家與宜蘭正面臨轉型的關鍵契機，自己不能只待在舒適圈。「雖然當律師也可以服務人，但當好一個縣長，在關鍵時刻可以服務更多的人。」因為深愛宜蘭這片土地，林國漳表示願意承擔這份重任。

林國漳進一步指出，這份承擔也是有備而來。雖然他是「政治素人」，但絕對不是「行政生手」。他在宜蘭長期參與宜蘭縣政府包括訴願、國賠、性平、勞資爭議、就業歧視評議等超過二、三十個專業委員會的運作。這份長年的行政實務參與，讓他熟悉縣府各局處的運作與瓶頸，有信心一旦得到縣民支持，很快就能全面掌握、上手。

談及藍白合議題的選情影響，林國漳表示，縣市長選舉與總統大選不同，民眾看重的是對地方的服務，三十年法律服務累積的過程，讓不少政治光譜偏藍的民眾也願意公開支持他，這讓他更有信心。「我要做全民的縣長，不只是民進黨的縣長。」他承諾當選後將貫徹一切以縣民權益優先的思想，成為宜蘭團結前進的最大公約數。

林國漳暢談交通教育觀光政見，要跨越光譜做全民縣長，成為宜蘭最大公約數。交通：高鐵延伸勢在必行，宜蘭轉型「鄉村城市」。談及交通狀況，林國漳說，塞車是宜蘭人共同的煩惱，而高鐵延伸宜蘭離核定僅剩一步之遙，這不僅是北宜交通的新時代，更是全國高快速鐵路網串連花東的關鍵。高鐵延伸宜蘭已是「勢在必行」，更是全國快速鐵路網串連花東的關鍵節點。

「高鐵延伸後，宜蘭將會成為『鄉村城市』，有鄉村的樸實與美景，也有都市的機能與便利。」林國漳強調，這是一次重新定義宜蘭產業、空間與生活的契機。他提出完善大眾運輸的交通政見：搭配「完善五轉（頭城、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳五個轉運站）」及共享載具與偏鄉「小黃公車」，破除大眾運輸班次不足的惡性循環，改變民眾用車型態，將疑慮轉化為發展契機。

教育與產業：吸引高附加價值產業，讓青年安居宜蘭。針對宜蘭教育，林國漳發揮他在宜大講師十七年、社大講師廿六年的觀察。他指出宜蘭基礎教育發展多元且具韌性，但「大學端」缺乏對應產業的科系，導致人才流失。他主張應吸引低污染、高附加產值的產業進駐，透過產業結構的改善精準對接大學教育，讓外地學生願意來宜蘭唸書，更讓宜蘭子弟能在家鄉找到高薪工作。

觀光要有靈魂：主導「深度旅遊」提升永續產值。對於觀光，林國漳直言宜蘭好在自然環境與人文底蘊，但挑戰在於精緻度。他主張「觀光必須與文化結合」，推動將在地文化資產與傳統藝術融入旅遊動線的「深度旅遊」。「觀光不能只有風景，要有靈魂。」林國漳表示，透過交通改善與產業整體規劃，讓觀光收益真正留在宜蘭人手中，讓宜蘭成為一個「宜居、適業、必遊」的城市。